Gobierno de Trump ha mejorado al peso

Este viernes, la moneda mexicana se vio apoyada por una mejoría con respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por la debilidad del dólar en el mercado internacional, derivada de la incertidumbre de que se logre extender un financiamiento al Gobierno norteamericano que evite su cierre parcial a partir de hoy.

El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró en 18.602 unidades, en su menor nivel desde el pasado 29 de noviembre. En el día, el peso ganó 4.75 centavos, equivalente a 0.25 por ciento

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 18.90 unidades, cifra igual a la reportada el jueves como cierre por Citibanamex.

La moneda mexicana reportó un balance semanal positivo, al acumular una ganancia de 2.12 por ciento.

En la denominada ‘era Trump’, comprendida entre el 20 de enero del 2017 hasta este viernes, el peso mexicano avanzó 15.2 por ciento. Este comportamiento le permitió ocupar el primer puesto como el de mejor desempeño en el mundo, con respecto a una canasta de 44 monedas seguidas por Bloomberg.

Previo a que se cumpla el primer aniversario de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la moneda mexicana se ve apoyada por una mejoría en la perspectiva con respecto al TLCAN y por la debilidad del dólar en el mercado internacional.

De acuerdo con una encuesta levanta por Reuters, sólo cuatro de los 45 economistas encuestados esta semana dijeron que pensaban que el acuerdo terminaría, mientras que el resto esperaba un acuerdo trilateral actualizado que no difiriera radicalmente del actual.

La sexta ronda de negociaciones iniciara el próximo domingo, aunque de manera oficial lo hará a partir del 23 de este mes, para terminar el día 29.

El índice que mide la evolución del billete verde con respecto a una canasta de diez divisas baja 0.14 por ciento. Con este comportamiento este indicador alcanza un mínimo no visto desde el primero de enero de 2015.

La debilidad del billete verde obedece a la incertidumbre con respecto a las negociaciones en el Congreso encaminadas a extender el financiamiento del gobierno norteamericano para evitar un cierre parcial a partir del primer minuto de mañana.

En Estados Unidos se dio a conocer que el índice de confianza del consumidor, elaborado por la Universidad de Michigan, se ubicó en 94.4 puntos en enero, cifra menor al 97.0 esperado por el mercado, de acuerdo con una encuesta levantada por Bloomberg.

El comportamiento de la confianza del consumidor no modificó la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios a su tasa de referencia en su reunión de finales de este mes.

En otro frente, la moneda mexicana ve suavizado su avance por el débil desempeño en el mercado petrolero.

El precio del crudo tipo West Texas baja 0.95 por ciento a 63.33 dólares por barril, mientras que el tipo Brent pierde 0.94 por ciento a 68.64 dólares.

El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte en 18.45 unidades. En tanto que la resistencia cercana se encuentra en 19.45, en el mercado de mayoreo.