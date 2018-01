Evoluciona salud de José José

Está hospitalizado en el Instituto Nacional de Nutrición, desde hace dos semanas y su estado de ánimo cada vez va mejorando

José José evoluciona favorablemente y a pesar de que no tiene fecha para abandonar el Instituto Nacional de Nutrición, donde está hospitalizado desde hace dos semanas, su estado de ánimo cada vez va mejorando.

En una improvisada rueda de prensa en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Laura Núñez, publirrelacionista de José José, dio a conocer los detalles sobre el estado de salud del intérprete, quien fue ingresado a la institución debido a que su cuerpo no asimilaba los nutrientes necesarios.

Sin embargo, a dos semanas de su ingreso el cantante evoluciona favorablemente, su cuerpo ha comenzado a asimilar los nutrientes, que se le siguen administrando por vía intravenosa.

Aunque esto no quiere decir que el intérprete de “El Triste” pronto dejará el hospital, ya que por lo menos estará unos 15 días más, con el fin de que se recupere y pueda empezar con una dieta blanda en su hogar.

“El doctor dice que la evolución es buena y vamos poco a poco con esto”, dijo Núñez al asegurar que el cantante está de buen humor y con muchos deseos de salir adelante, ya que su optimismo es pieza clave en su recuperación.

Explicó que José José ya dejó el área de terapia intensiva y se encuentra en piso.

“Las recomendaciones son reposo, aunque él también de vez en cuando se levanta a caminar”.

Compartió que aunque su evolución va bien, el intérprete no ganará peso, sino simplemente energía; además de que está bajo supervisión médica constante, por lo que saben que el cáncer que logró superar hace unos meses no ha regresado.

“Él está de buen humor y platica de anécdotas y otras cuestiones, además de que sus hijos están muy pendientes de él y lo han visitado, excepto su hija Sara, quien se ha comunicado a través de video llamadas para presentarle a su nieta”, apuntó.

Laura Núñez dijo que eso lo ha hecho muy feliz y disfruta esos momentos aunque sea a distancia, porque él por el momento no se puede ir a ninguna otra institución porque no conocen su historia clínica.

Agregó que José José ha recibido mucho cariño de su familia y amigos, como Jorge Ortiz de Pinedo, quien pasa a visitarlo y se queda por un largo tiempo jugando y platicando con el cantante.