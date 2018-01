Estoy tranquila porque no he comprado firmas: Margarita Zavala

Tranquilidad en su camino por la candidatura presidencial por la vía independiente experimenta Margarita Zavala.

Y es que aseguró que no ha comprado ni una sola firma para alcanzar el número de apoyos requeridos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para lograr el registro.

En este sentido, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, solicitó al organismo electoral revisar todos los apoyos para descartar cualquier anomalía en el proceso de los independientes.

Si bien reconoció que no tiene el control sobre todos sus auxiliares, dijo confiar en que no haya irregularidades en sus estrategias para la recolección de firmas, por lo que consideró que el INE debe revisar con detalle cada una de las firmas enviadas por los aspirantes a la candidatura presidencial.

Zavala negó las acusaciones de Pedro Ferriz de Con, en cuanto a que ella ha comprado paquetes de firmas, e insistió en que la revisión la debe hacer el Instituto Nacional Electoral para que no se viole la ley.

La aspirante presidencial comentó que es muy probable que aparezca en la boleta electoral.

“Estoy tranquila, hemos tenido firmas inválidas y no tenemos ningún problema en admitirlo, pero las cosas tienen que ser claras (…) ni una firma he comprado, al contrario, este ejercicio se hizo para que no lo lográramos” y ha resultado lo contrario, apuntó.

Fuente: SDP noticias