Continúa la violencia en Sonora; enfrentamientos a balazos, crímenes, secuestros y robo

En Sonora continúa la violencia y por más información que brinden las autoridades, de trabajos realizados por las diversas corporaciones policiacas, los enfrentamientos a balazos no merman, los asesinatos con armas de fuego y blanca, tampoco. Los asaltos a mano armada, a negocios y a domicilios están a la orden del día. Ahora también han surgido los sátiros depravados, como el hecho sucedido el pasado jueves en la colonia La Cholla, en donde un sujeto trató de llevarse a dos niñas, una de 6 y la otra de 10 años de edad. Este no era pordiosero, traía su buen automóvil.

Muchas personas se van “con la finta” de que los pordioseros, limosneros, vagos sin oficio ni beneficio y los hombres de calle, como se les conoce, son personas malas, pero no. Son individuos que el destino los arrojó a las calles por diferentes motivos. También hay mujeres, niñas y niños, que desde temprana edad ya sobreviven de la caridad. Con esto no quiero decir que no haya un “maloso” entre ellos, porque de todos hay en la viña del señor. De estos hay enfermos mentales, que las mismas hambreadas y falta de atención los ha llevado a perder sus facultades mentales.

Las autoridades deben de tener vigilados y ubicado a estas personas, que son las mismas que deambulan por las ciudades, para protegerlas de las inclemencias del tiempo, brindarles alimento y vestido. También revisar su estado de salud en general y, si es posible, reintegrarlos a la sociedad. Creo que muchas personas se podrían integrar al sector productivo, son hombres y mujeres jóvenes y fuertes. A los niños cuidarlos en el algún albergue para que estudien. No creo que este tipo de personas sean las que cometen las fechorías…Ellos mejor piden, que robar.

Actualmente están de moda los sicarios, eso que cobran por matar; otros que se matan entre ellos por algún “gane” de droga. También existen muchos narcotraficantes urbanos que distribuyen los productos en todos los barrios y colonias de los municipios. Hasta no hace muchos años Sonora no era productor de droga, pero a últimas fechas han surgidos otros nuevos estupefacientes que muy podrían existir fábricas productoras de drogas sintéticas, como se les conoce. Estas, dicen, que ponen más locos a las personas que las consumen, principalmente a jóvenes, hombres y mujeres.

Los narcos urbanos son personas que se mueven en modernos vehículos, que controlan a los jovencitos y jovencitas, primero iniciándolas en los vicios y después como distribuidores en los barrios y colonias de los municipios del estado. Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, estos grupos representan un serio problema para la sociedad en general, porque se “riega” droga por doquier y a las autoridades ya se les salió de control este problema. Este es un asunto que debemos resolver entre todos, autoridades de los tres niveles y sociedad.

Evalúa Protección Civil posibles afectaciones por sismo en sur de Sonora

Luego de reportes a la línea de emergencia 911 al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) acerca del movimiento telúrico que se percibió en el sur del estado y su confirmación por autoridades en la materia, la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, activó protocolos de evacuación y evaluación por posibles afectaciones.

Alberto Flores Chong, titular de la UEPC, indicó que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, le instruyó a no escatimar esfuerzos a fin de garantizar en lo posible que la población tenga la asistencia necesaria en caso de existir riesgos. Subrayó que el informe preliminar indica que no existen daños o pérdidas humanas en municipios del sur de Sonora y que el sismo fue de 6.3 grados de magnitud en escala Richter.

De acuerdo a datos del Sistema Sismológico Nacional (SSN), los movimientos telúricos se originaron a 156 kilómetros al suroeste de Ciudad Obregón y a 10 kilómetros de profundidad en el Golfo de California, a las 09:17 horas tiempo de Sonora. indicó que tal como lo establece la normatividad, de inmediato se activaron los protocolos de revisión y de considerarse necesario evacuación de guarderías y hospitales en los municipios de Huatabampo, Etchojoa Y Cajeme.

Ello a fin de evaluar las instalaciones y garantizar que no existe riesgo para los menores.

Además, especificó Flores Chong, se revisan instalaciones estratégicas en conjunto con personal de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, donde el reporte preliminar determina que no existen daños en su infraestructura.

Agregó que los efectos del sismo se sintieron en gran parte del sur de Sonora, por lo que la UEPC en coordinación con autoridades continúa con la evaluación de los posibles daños derivados del temblor.

Atestigua Gobernadora Pavlovich toma de protesta de Comandante de la Cuarta Región Naval

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, atestiguó la Entrega-Recepción de Mando de Armas de la Cuarta Región Naval en Guaymas, Sonora.

El Almirante Juan Guillermo Fierro Rocha tomó protesta como Comandante de la Cuarta Región Naval, al sustituir al Almirante Tomás López Hernández, quien desempeñó el cargo desde el 20 de septiembre del 2016 a la fecha. La Entrega-Recepción de Mando de Armas, es parte de la rotación permanente del personal, con ello, la Secretaría de Marina-Armada de México continuará con el cumplimiento de su misión y atribuciones en todo el país y en la entidad.

El Almirante Juan Guillermo Fierro Rocha se desempeñó como Comandante de la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero… Presentes, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán; Subsecretario de Marina; Antonio Burdeño Guardado, Capitán Regional de Puerto; Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública del Estado; autoridades civiles, militares y navales.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

