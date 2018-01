Edgar González dirigirá equipo de Ligas Menores de Yankees

Cuando Edgar González colgó el guante luego de jugar mil 526 partidos como beisbolista profesional y nueve años en la MLB, se trazó la meta de volver a las Grandes Ligas, ahora como mánager de algún equipo.

Tras dirigir a la novena mexicana en el pasado Clásico Mundial e impulsar el desarrollo de jóvenes prospectos, su sueño luce cada vez más cerca de materializarse, pues se encuentra a una firma de dirigir al equipo de Ligas Menores de los New York Yankees.

“Ya tengo oferta de los Yankees y voy el martes para Tampa Bay con ellos para hablar. Me apasiona ser mánager y es lo que estaré trabajando ahorita”, dijo en exclusiva para MedioTiempo durante la gira promocional de la Serie del Caribe 2018.

Fue después de una reunión durante los Winter Meetings con Kevin Reese, director del equipo ligaminorista de los Mulos, que convenció con sus conceptos a la organización neoyorquina. Días después, su teléfono sonó y supo que era su momento.

“Tengo buena relación con los Gigantes de Tokio, ellos me han abierto puertas para tener buena relación con muchos equipos. Llevo tres años de scout y creía que era tiempo de ser manager, Kevin Reese me dijo que le gustaba mi perfil, que sentía que daba el perfil, me llamó y estaré con ellos”, abundó.

Será en Tampa donde afine detalles sobre su contrato con Yankees, equipo en el que intentará dar su primer gran paso dentro de un equipo de Las Mayores y en busca de alcanzar ese sueño que tuvo cuando cambió los spikes por la libreta.

“Si Dios quiere y todo sale como espero, aunque no siempre las cosas salen como queremos, quiero ser mánager de un equipo de Grandes Ligas”, puntualizó.

