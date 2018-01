A días de haber denunciado en redes sociales el robo de su iPhone X, Danna Paola recuperó el móvil.

Pese a que la actriz había ofrecido recompensa, quien devolvió el celular no pidió nada a cambio, solo mantener su identidad anónima.

“No me interesa quién haya sido, pero en verdad se lo agradezco con todo mi amor. Esa persona no pidió recompensa, no quiso nada…Y eso habla más que cualquier cosa”, expresó en Stories Instagram.

