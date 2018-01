Cuauhtémoc Blanco: “Me hubiera gustado jugar en Cruz Azul”

¿Se imaginan a Cuauhtémoc Blanco vestido de celeste? Bueno, pues resulta que el símbolo del América no solo estuvo cerca de ser futbolista de Cruz Azul, sino que además reveló que le hubiera gustado jugar en tal equipo.

Durante una entrevista concedida a Fox Sports, Blanco, quien hoy funge como alcalde de Cuernavaca, Morelos, dio a conocer que estuvo a nada de ser el diez de La Máquina cuando Isaac Mizrahi era el técnico de la escuadra.

“Mizrahi me quiso llevar a Cruz Azul. Estaba en Miami, me habló y por nada llego… Me hubiera gustado jugar en Cruz Azul”, admitió el famoso ‘Temo’. Cuauhtémoc también vistió durante su trayectoria las playeras del Necaxa, Real Valladolid, Veracruz, Chicago Fire, Santos Laguna, Irapuato, Dorados, Lobos BUAP y Puebla.

Fuente: SDP noticias