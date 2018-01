Critican en redes intolerancia de actriz méxico-venezolana que pidió no votar por AMLO

En días pasados cobró notoriedad un video de la actriz mexicana de origen venezolano Carmen Martílez, en el que se le ve al punto del llanto lamentando la muerte del opositor Óscar Pérez y pidiendo a los mexicanos no fiarse del supuesto “socialismo, comunismo y toda esa mierda de izquierda” de Andrés Manuel López Obrador, al punto que personalidades como el expresidente Felipe Calderón compartieron la grabación.

Ahora, usuarios de redes sociales comparten un video que la mujer subió a su cuenta de Facebook en marzo pasado, en el que se muestra poco tolerante, por decir lo menos, con los vendedores ambulantes.

“Tengo que confesarles algo. Es que, neta, me cagan, me recagan, me súper zurran los vendedores de cupcakes. No mames. Estoy en el centro comercial Oasis, sentada en el fast food, comiéndome una rica ensalada, y llega un chico con su puta bolsa de cupcakes y así de “hola, ¿te puedo interrumpir? Y yo “ya lo hiciste, dime”, relata con sorna, para luego pedir:

“Neta, deberían de exterminarlos”.

Desde 2006, algunos sectores de la sociedad mexicana ligan a López Obrador con el régimen venezolano, sin que hasta el momento exista alguna prueba clara que lo relacione directamente con la revolución bolivariana ya sea económica, política o ideológicamente.

En días pasados, opositores al precandidato presidencial comenzaron a ligarlo también con Rusia, luego de que un asesor de seguridad estadounidense advirtiera que el gobierno de aquel país puede influir en la elección mexicana del próximo 1 de julio.

