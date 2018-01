Que “reverdece” la labor del “Maloro”

Se abre de capa precandidata azulada

Cierran filas “Gober” y Gobernación

Abre Luis Donaldo Jr. boquete al PRI

“Reverdece” la labor del “Maloro”…La que sí que ha seguido “reverdeciendo”, es la labor del alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, y para prueba está el que ahora inaugurara una megaobra, como es el Club Deportivo y Recreativo Pueblitos, con un presupuesto participativo, de ahí que resaltara que seguirán sembrando esperanzas en esta Capital, para mejorar la vida de los hermosillenses. ¡Órale!

En esos términos está ese nuevo acierto de la administración municipal Malorista, como parte de un plan para rescatar, rehabilitar y modernizar un circuito de parques con el objetivo de promover el deporte, la recreación e infraestructura, a fin de fomentar y elevar la calidad de la convivencia entre la ciudadanía, y que eso incida en la buena formación y seguridad de los niños y jóvenes, principalmente. De ese pelo.

Y un claro ejemplo de esa transformación lo representa ese complejo inaugurado por Acosta Gutiérrez, ubicado en los bulevares Agustín Zamora, entre Pueblo Nuevo y Pedro Salazar Félix, del citado fraccionamiento, el cual tiene una superficie de 40 mil metros cuadrados y en la que invirtieron $17 millones 53 mil 454.98 de pesos, en beneficio a más de 50 mil ciudadanos. ¿Cómo la ven?

Pues en esa área instalaron un gimnasio al aire libre; así como juegos educativos e incluyentes; sin faltar una trotapista y cancha de fútbol rápido; obviamente que con baños y mobiliario urbano, además de andadores y accesos, aunado a luminarias con tecnología LED, de ahí que los vecinos de ese sector y las colonias aledañas no lo podían creer, por lo bien que quedara. Ni más ni menos.

Toda vez que en un principio en esa zona del Norponiente de esta ciudad del Sol proyectaban construir un gimnasio, pero los habitantes consideraron que lo que necesitaban era otra cosa, es por eso que Manuel Ignacio ponderara el como se les escuchara y es por lo que ese Club hoy en día ya es toda una realidad, lo que demuestra que en la práctica, lo que son los Comité de participación Social sí están funcionando.

Casi por nada es que los moradores de por esos rumbos ahorita andan como chamacos con juguete nuevo, o en este caso parque, derivado de esa nueva política implementada por el “Presimun” naranjero y sus operadores, como es la de recuperar esos espacios públicos donde tienen identificado que hay una mayor incidencia delictiva, para que no vuelvan a ser ocupados por los delincuentes. De ese tamaño.

Ya que con ese cambio de tónica que está impulsado “El Maloro” Acosta, se le está apostando a que no sólo con patrullas y pistolas van a contrarrestar la ola delincuencial, sino con acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las familias, desde una óptica social, para reforzar la unidad ciudadana y así blindarlas ante las malas influencias, vía la práctica recreacional. Esa es la buena intención.

Y para que vean que no son aciertos aislados, sino más bien como parte de un esquema ciudadano, es que trascendiera que éste “juebebes” por la tarde igualmente cortarán el listón inaugural del que será el nuevo Parque Hoyo de Bonilla, donde anteriormente se localizaba el Basurero Municipal, en lo que es una edificación que iniciaran hace seis meses y que también ya está terminada con todas las de la Ley.

Se abre de capa precandidata azulada…Y la que terminó de abrirse de capa, es la empresaria tachada de doble cara de Myrna Rea, al ventilar que ya está más que puesta para contender por la alcaldía de Hermosillo por el PAN, pero a la vez renegando de su filiación panista, al apuntillar que ella no ha pertenecido a ese partido político, aún y cuando siempre se le ha identificado con el mismo. ¡Tómala!

Más menos así está la “escupida pa´ rriba” con la que está iniciando su precampaña proselitista interna, la también llamada “Dama de Hierrro”, por aquello de que es dueña del Proveedor del Herrero, aunque hay quienes dicen que también por lo dura que es del bolsillo, por la forma en que ahora se quiere manejar con un perfil ciudadano, después de que en el pasado hasta ya cobró como regidora del blanquiazul. ¡Ups!

Razón por la cual es que aflorara que ni en el mismo taliPAN cayera muy bien esa postura de renegada de Rea Sánchez, pero además por la arrogancia y soberbia que exhibiera, al adelantar que en lo personal ya tiene todo preparado y organizado para estar en condicione de entrarle a ese reto político, como dando por hecho que será la candidata a ese puesto, porque al menos así se está conduciendo. ¡Ñácas!

Tan es así que diera a conocer que no sabe si a los otros suspirantes ya les dijeron que se sentaran, con el clásico ¡sigan participando!, peeeeero para la próxima, como por ejemplo en el caso del senador, Héctor Larios, que era de los que andaba más acelerados, y soñando despierto con esa posibilidad, pero lo cierto es que en las últimas semanas ya desapareció del mapa electoral. Así el dato.

A ese punto de alzada es que se le escuchara a doña Myrna, quien consideran que es un perfilacho de esos que no venden por su insensibilidad, además de carecer de roce social o de cercanía con el pópulo, por hasta la fecha no conocérsele ni por ser muy altruista o de esas que le abonan a la comunidad, a partir de las pingüe$ ganancias que obtienen, de ahí la duda de que pueda dar el ancho electoralmente.

Cierran filas la “Gober” y Gobernación…En aras de mantener la “línea” de trabajo como hasta ahora y darle seguimiento a la coordinación entre Sonora y la federación, es que la que le dio una visitada y bienvenidas al nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, es la gobernadora Claudia Pavlovich, con lo que confirmó su política de sumar esfuerzos, que tan buenos resultados le ha dado.

O séase que ese es el tacto polaco que ha continuado exhibido Pavlovich Arellano, de ahí que no por nada es que el nuevo operador político del “Presi”, Enrique Peña Nieto, es decir, Navarrete Prida, no tuviera objeción en la decisión de mantener los acuerdos de coordinación pactados, como es en el ámbito de colaboración y comunicación interinstitucional, eso por ser bien sabido que nobleza obliga. ¡Qué tal!

No en balde es que se supiera que en esa reunión que sostuviera Claudia y Alfonso, se cerrarán filas en torno a ámbitos que son prioritarios para el Estado, como el de la seguridad y los derechos humanos, como lo evidencia el que cuerpos de inteligencia de esa Secretaría y de la Policía Federal ya participen en operativos a la par con la Policía Estatal, en aras de contrarrestar la creciente inseguridad en Cajeme.

Así dan cuenta que estuvo esa deferencia de Navarrete para con la Mandataria, en un encuentro que aprovechara para revisar avances y pendientes en el trabajo que realizan entre ambos ámbitos gubernamentales, en torno a diferentes temas conjuntos, de ahí que se supiera que quedara la puerta abierta y en inmejorables términos, con la finalidad de seguir viendo pa´ delante en pro de los sonorenses.

Y para el caso es que se supiera que coincidieran, en que en esos niveles deben seguir alineados en una misma estrategia de chamba, y que mejor que empezando el presente 2018 se hubieran puesto de acuerdo, como lo resaltara la misma Pavlovich, en aras de pulir y definir esquemas que les permitan fortalecer y eficientar la operatividad como la que hasta ahora han venido desarrollando. De ese vuelo.

Abre Luis Donaldo Jr. boquete al PRI…Quien vaya que acaba de abrirle un boquete a los priístas, es Luis Donaldo Colosio Riojas, el junior del asesinado ex candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, por como se destapara para seguir sus pasos en la grilla, pero no con el tricolor, sino como candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano. ¡Vóitelas!

Y es que con esa postulación de Colosio Riojas, no obstante y que siempre había dicho que se mantendría al margen de la política, está mandando el mensaje de que no quiso ser más de lo mismo o al menos de los colores del ex invencible en el que militara su padre, como lo deja entrever el que está proponiendo que haya una nueva generación de legisladores de primer nivel, con tal de generar un verdadero cambio.

Con todo y que Luis Donaldo Jr. aclarara que nunca ha militado en ningún partido político, y que por lo tanto tampoco está afiliado a MC, aunque adelantando que eso no será impedimento para buscar concretar una reformada política, como hasta ahora no se ha hecho, y que es el pretexto con el que los del ex partidazo siempre sacan a colación el legado e ideario que dejara su malogrado progenitor. ¡Pácatelas!

Es por eso que de la noche a la mañana el único hijo hombre de Colosio Murrieta diera la nota nacional, por como los de ese instituto político naranja lo convencieran y le ganaran el tirón a los del Revolucionario Institucional, a pesar de que es de entenderse que desde siempre no quisiera nada con ellos, por las sospechas que hay de que la misma nomenclatura priísta es la que matara a su papá.

Pero cualquiera que sea el caso o el trasfondo de esa postulación, lo único cierto es que el también abogado de profesión ya salió del ostracismo para comenzar a dar de que hablar, aún y cuando es un perfil que a todas luces no heredó nada del colosismo, por no conocérsele discurso ni ideas. ¿Será?

