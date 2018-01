Samsung Pay revolucionará los pagos con tarjeta en México

Samsung quiere revolucionar el uso de tarjetas en México con el lanzamiento de su aplicación de pagos móviles Samsung Pay, con la que sus usuarios podrán hacer compras y pagar directamente desde su smartphone.

H.S. Jo, presidente de Samsung Electronics México, enfatizó que en el territorio nacional hay 112.8 millones de líneas celulares registradas, de las cuales 85 por ciento son teléfonos inteligentes, por lo que es un gran mercado para la innovación y los nuevos negocios.

Dijo que después de dos años de esfuerzos e investigación de mercado, la compañía lanza su aplicación Samsung Pay, la solución de pagos más aceptada a nivel global y con “el fin de dejar a tras a todas las imitaciones”.

Durante la presentación de la aplicación, el directivo comentó que los usuarios contarán con un servicio que protegerá los datos personales, ya que la seguridad es una prioridad.

“La rápida expansión y gran aceptación que Samsung Pay ha tenido desde su lanzamiento, nos demuestra que los usuarios están ansiosos por construir una sociedad que se maneje sin dinero en efectivo. Nos sentimos muy emocionados de traer a México la solución de pagos móviles más aceptada en todo el mundo, estamos seguros de que será fundamental para motivar el crecimiento de la economía digital en el país”, dijo H.S. Jo.

La directora general de Visa, Luz Adriana Ramírez dijo que la app se podrá utilizar en un millón 300 mil establecimientos de todos los países donde las tarjetas Visa son autorizadas.

Los usuarios podrán realizar transacciones, a través de los equipos Galaxy compatibles en las terminales de punto de venta más comunes, pues Samsung Pay utiliza tecnología NFC, también conocida como contactless, y MST (Magnetic Secure Transmission), ésta última permite a los dispositivos emitir una señal magnética que emula la acción de deslizar una tarjeta tradicional en el lector de banda magnética de una terminal punto de venta.

¿Cómo funciona Samsung Pay?

Para hacer una transacción con Samsung Pay, los consumidores simplemente necesitan deslizar hacia arriba desde la pantalla de inicio de un smartphone compatible, validar con un PIN de seguridad o su huella digital, y acercar el smartphone a la terminal para hacer el pago. Con los nuevos smartphones de las series Galaxy Note8 y Galaxy S8, los usuarios podrán utilizar el escáner de iris como una opción adicional de autenticación biométrica.

Samsung Pay utiliza tres niveles de seguridad para garantizar pagos sin contratiempos: autenticación a través de huella digital; el sistema de seguridad, Samsung Knox, que monitorea el dispositivo en tiempo real para protegerlo de cualquier malware; además, se utiliza el sistema de tokenización, gracias al cual los datos de las tarjetas no se almacenan en el dispositivo, en vez de esto, se generan tarjetas virtuales para cada transacción, de esta manera, la información sensible no está expuesta en ningún momento. Los datos codificados de las tarjetas registradas se almacenan en el contenedor seguro de Samsung Knox y nunca se comparten con el establecimiento. Para añadir un extra de seguridad, si el usuario llega a perder su teléfono, puede desactivar Samsung Pay de forma remota al instante.

Samsung Pay es compatible con la gran mayoría de las terminales de pago existentes, permitiendo que los usuarios paguen con sus smartphones Galaxy compatibles en cualquier lugar en donde se acepten pagos vía contactless o con banda magnética. Así como con Bancos Adquirentes y Agregadores como Clip y iZettle.

El servicio en México estará disponible para los usuarios de American Express, MasterCard y Visa, de los principales bancos, incluyendo: Banorte, Banregio, CitiBanamex, HSBC y Santander. Además permite almacenar monederos de cadenas como Starbucks, Devlyn, Cinepolis, Alsea, Avis, Club Premier, Gómez, Six Flags, entre otros.

Finalmente, Samsung Pay estará disponible en México para los equipos Galaxy Note8, Galaxy S8 y S8+, Galaxy S7 y S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, los nuevos Galaxy A8 y A8+, Galaxy A5 (2016 y 2017), Galaxy A7 (2016 y 2017), Galaxy A9 2016, Galaxy A3 2017, Galaxy J5Pro y Galaxy J7Pro.

Fuente: SDP noticias