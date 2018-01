Roger Federer clasifica a tercera ronda en Australia

Roger Federer se clasificó para la tercera ronda del Abierto de Australia al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets, por 6-4, 6-4, 7-6 (7/4), en sesión nocturna, con una temperatura más moderada que los 40 grados de la tarde, este jueves en Melbourne.

El suizo no tuvo problemas ante el jugador 55 mundial, en el Rod Laver Arena, donde el termómetro superaba de todas maneras los 30 grados, pero encontró un pequeño bache cuando Struff lideraba 3-1, con bola de 4-1, en el tercer set, concluido en un tie-break.

“Me esperaba pasar dificultades porque me entrené con él. Sé que es capaz de servir 215-220 y que aprovecha sus oportunidades. Me concentré por tanto en su servicio e intenté hacer el break defendiendo o esperando que me ayudara un poco”, declaró Federer.

El speaker de la Rod Laver Arena, el excampeón Jim Courier, quiso saber si el suizo había pedido jugar la noche. “Hay 60 personas que piden cosas y yo soy uno de ellos”, admitió Federer.

En la próxima ronda, el actual campeón del torneo se enfrentará al francés Richard Gasquet, contra el que ha perdido solo dos veces en 18 partidos, y nunca sobre superficie dura.

Fuente: medio tiempo