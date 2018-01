México es el país más peligroso del mundo: Trump

Donald Trump amaneció agresivo contra México, otra vez

El presidente de Estados Unidos escribió esta mañana en su cuenta de Twitter que México es el país más peligroso del mundo.

En varios tuits, Trump insistió en que es necesario construir un muro para la seguridad de su país y que México lo pagará indirecta o directamente, mediante un reembolso o a largo plazo.

“We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!” (Necesitamos el Muro para ayudar a detener la masiva entrada de drogas de México, ahora calificado como el país más peligroso del mundo. Si no hay muro, no hay Trato!), escribió Trump.

Aunque en la publicación no dice exactamente a qué trato se refiere, por sus aseveraciones parecía ser que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En su primer tuit, el mandatario estadounidense dijo que la idea del muro no ha cambiado y que no está planeado construirse en áreas protegidas o naturales.

En otra publicación aseveró que México tiene un “ridículo” superávit comercial de 71 millones de dólares con Estados Unidos, por lo que los 20 millones de dólares que pagaría por el muro es una “miseria”.

Estas declaraciones se dan después de que ayer el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijera ante el Caucus Hispano del Congreso (CHC) que las declaraciones que Trump hizo en campaña acerca del muro estaban “infundadas” y su posición estaba cambiando.

