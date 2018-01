Manifestantes de Mexicali Resiste denuncian detenciones arbitrarias de autoridades

Mexicali Resiste, grupo ciudadano que se manifiesta contra la construcción de un acueducto que desviaría agua a la empresa trasnacional de cerveza Constellation Brands, se manifestó contra los actos de violencia y detenciones que policías municipales llevaron a cabo en su contra.

En el ataque, ocurrido el pasado martes, elementos de la fuerza pública habrían herido a seis manifestantes y a un miembro de la prensa.

En el comunicado, que se reproduce a continuación, se acusó de “traición” al gobernador panista del estado “Kiko” Vega y al alcalde Gustavo Sánchez, entre otros personajes menores de la política local:

Los eventos del día de hoy son la prueba de qué tan lejos pueden llegar nuestros gobiernos cuando los intereses de nuestros supuestos representantes se ponen en juego. Porque no son nuestros intereses los que peligran cuando se detiene la construcción de un acueducto que alimentará con 7, 20 o hasta 30 millones de metros cúbicos de agua la producción de una fábrica extranjera y multinacional. Nuestros intereses, esto es, los intereses de las familias mexicalenses que quieren paz, salud, educación, techo, tierra y libertad, se pisotean doblemente cuando, además de construir proyectos empresariales maquinados para robar —al paso de los años les quitarán las tierras a quienes las ganaron en 1937—, nuestros supuestos representantes lo hacen con dinero público.

Hace unas horas se dieron los enfrentamientos más fuertes que las resistencias de Mexicali hemos tenido hasta la fecha. Para las 4 de la tarde, la policía municipal y estatal, supuestamente al servicio de la CESPM y del ayuntamiento de Mexicali pero evidentemente al servicio de la empresa Constellation Brands, ha arrestado a Jorge Benítez, Javier Guillén, José Luis Pozos y dos mujeres todavía no identificadas y hasta las 6pm no sabemos a dónde se lxs han llevado. Además, tanto hombres como mujeres de las resistencias han sido lesionados de la cabeza y el cuerpo, incluidas Tania Gallaga, José Fierro, Carlos Bernal, entre otrxs. Este día hemos vuelto a ver nuestra sangre correr por tratar de defender lo que es nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos.

A raíz de los enfrentamientos, los y las manifestantes no hemos sido lxs únicos en sufrir lesiones. También un compañero de prensa recibió una pedrada en la cabeza durante la mañana. Después de que el compañero recibiera dicho golpe, se ha afirmado otra vez y por varios medios que los manifestamos atacamos a la prensa, al punto de que un locutor de radio, Cosme Collignon, ha dicho: “los mexicalenses no los necesitamos a ellos”. Nada más lejos de la verdad. Somos un movimiento pacífico, y aunque algunos manifestantes no simpaticen con algunos medios, y se los hagan saber por medio de palabras, ningún manifestante ha agredido físicamente a un representante de medios de comunicación en sus labores de informador.

Ahora bien, hemos dicho que somos un movimiento pacífico, pero tampoco vamos a dejar que nos pasen por encima, que nos pisoteen la dignidad, ni que la policía o el dinero de un grupo de multimillonarios haga lo que quiera con nosotros. Por eso también somos un movimiento de Resistencia. Y tenemos nuestra rabia y nuestra rebeldía muy cerca de nuestras manos y muy prendida en nuestros corazones. Que los gobiernos sepan que no dejaremos pasar sin consecuencias estas injusticias para el pueblo. Que sepan que cada acción del poder tendrá también una reacción ciudadana. Que traición que está llevando a cabo Francisco Vega, Gustavo Sánchez, Francisco Rueda, entre otros desde el poder es la misma traición que sufrió Zapata y Villa, la misma que traicionó a los valores de nuestra Revolución y nuestra Constitución, la misma que mandó matar a los estudiantes en el ’68 y es la misma que hoy está vendiendo a México, a la Baja California en pedacitos al extranjero. Por lo tanto, hacemos responsables a los arriba mencionado de cualquier cosa que le pueda pasar a cualquier compañero o compañera de cualquier de las resistencias: Francisco Vega, Francisco Rueda, Gustavo Sánchez, Ulises Méndez (jefe de policía) y Hugo Tafoya (hombre de acción de Ulises Méndez).

Ya ha llegado la noche este 16 de enero. Nosotros y nosotras seguiremos en la Rancho Mena, en el ejido El Choropo, sobre el kilómetro 8 de la carretera a San Felipe, protegiendo el agua de todxs, pero sobre todo la nuestra, esto es, la que cada ser humano se merece por el simple hecho de nacer. Ya no nos están dejando más opciones.

¡Que muera el mal gobierno!

MEXICALI RESISTE

Fuente: SDP noticias