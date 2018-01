Blu-ray de ‘Liga de la Justicia’ incluirá una escena inédita

Pese a que Warner Bros. no ha confirmado todavía cuando lanzará el Blu-ray de Liga de la Justicia (Justice League), la multinacional estadunidense Walmart ya ha publicitado su venta. La imagen que ofrece la compañía, asegura que la nueva versión de la película presenta “una escena no vista en los cines”, algo que ya ocurrió anteriormente con Wonder Woman.

Los seguidores más fieles del DCEU todavía siguen a la espera de que se publique la versión de Zack Snyder, aunque no es algo tan sencillo como en este caso agregar una nueva escena. La película, que fue muy criticada tras el cambio director, sigue generando expectativas y debates sobre cual habría sido su resultado final sin los reshoots de Joss Whedon.

Snyder se vio obligado a abandonar el proyecto antes de finalizarlo debido a una tragedia familiar, por lo que la reunión de superhéroes de DC sufrió varios cambios antes de llegar a los cines sin su primer director al mando.

En cualquier caso, la compañía ha descartado que dicha edición exista, y los fans tendrán que conformarse únicamente con las escenas eliminadas — ya sea solo esta o varias — que Warner incluya en la versión Blu-ray.

Con Whedon a los mandos en su verión final, Liga de la Justicia está protagonizada por Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (The Flash), Ray Fisher (Cyborg) y Jason Momoa (Aquaman).

El filme, que inició su andadura en los cines el pasado mes de noviembre, superó los 655 millones de dólares en taquilla.