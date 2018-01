Lanzan un ¡S.O.S! por robos a domicilio

Que se queda corta en la alerta la SCT

Da buena nueva operador de la Cidue

Le da por chaquetear a edil del PANAL

Lanzan un ¡S.O.S! por robos a domicilio…La que sí que está para parar antenas, es la alerta que acaba de lanzar el Jefe de la Policía Municipal de Hermosillo, Juan Alberto Salcido, de no abrirle la puerta a cualquier desconocido, por ya haber reportes de casos en que los hampones le tocan a los moradores para sorprenderlos y robarles, lo que demuestra que así está ya la inseguridad. De ese pelo.

Tan es así que Salcido Ley diera a conocer, que ya la semana pasada detuvieron a una persona que fue denunciada por hurtar bajo esa modalidad, como es la de caerles de sorpresa a los residentes en sus mismas casas y sin distinción de clase social, al aflorar que por igual se han suscitado ese tipo de atracos en el sector residencial del Racqut Club, como en la populosa colonia Ley 57, entre otras. ¡Vóitelas!

Es por eso de la recomendación que hacen las instancias policiales, de cerciorarse antes de permitirle el acceso a un extraño, incluso si se presentan como empleados de alguna empresa, por como los ladrones hasta ya se están camuflajeando o disfrazando de trabajadores, como lo exhibe el que en días pasados unos dizque representantes de la señal de TV del Dish golpearan a un inquilino en su vivienda. ¡Zaz!

Luego entonces a ese grado de peligrosa ya está la cosa, al punto de que los hermosillenses ya no pueden estar seguros o a buen resguardo ni en sus propios hogares, por como los amantes de lo ajeno ya están incurriendo en la osadía de querer asaltarlos a domicilio, como se está poniendo de manifiesto, por lo que ya sabrán lo expuestos que están los “cantones” que dejan solos, cuando sus dueños salen a chambear.

Y es que para que el supervisor de corporación de esta Capital ya esté mandando ese ¡S.O.S!, quiere decir que esa situación o forma de delinquir, sí que debe de estar muy seria y en serie, como lo denota el que estén previniendo a la ciudadanía para que “eche más ojo” que nunca y vigilen su entorno o a los alrededores, antes de permitir el ingreso del verdulero o hasta el que entrega el correo. ¡Tómala!

Ciertamente que es una forma delincuencial que ya se había venido dando, por los hechos registrados anteriormente, de malandros que en su momento se han hecho pasar como enviados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hasta por vacunadores, pero esas veces era para primero checar el dato y ver cómo estaba el movimiento, y ya después volver y dar un posible “golpe”. Ni más ni menos.

De tal forma que con esa medida de prevención ventilada por Salcido, por aquello de que vale más prevenir que lamentar, se comprueba que en estos tiempos ya no pueden abrírsele las puertas de par en par a nadie, ante lo que se hace necesario que en la actualidad ya les adapten uno de esos llamados “ojos” para ver desde el interior, además de ponerle un pasador que permita medio abrirla para ubicar quién es.

O séase que sí que debe estar grave esa amenaza que hay, como para que también estén advirtiendo el no proporcionar información por teléfono, cuando les preguntan cuántos integrantes tiene la familia, así como datos personales, que generalmente lo hacen con el pretexto de que se trata de un encuesta, y es que hoy en día ya no deben confiar ni en su propia sombra, de ahí que lo mejor sea el no exponerse. ¿Qué no?

Que se queda corta en la alerta la SCT…Y vaya que los que no experimentan en cabeza ajena, por como siguen las trágicas imprudencias en la carretera de Cuatro Carriles, son los usuarios de la misma, luego de que en el tramo Guaymas-Hermosillo tuviera lugar ooootro choque de frente, con saldo de un muerto y tres lesionados, porque con el impacto se incendiaron los vehículos participantes. ¡Glup!

Ya que como ha sucedido en otras ocasiones, de nueva cuenta el fatal encontronazo ocurrió cuando la víctima intentó rebasar en un área de circulación lenta por las obras de reparación, al tripular un auto Ford, de la línea Fusión, y estrellarse contra un pick up Dodge Ram, quedando atrapada en el interior, en tanto que los otros abordantes sí alcanzaron a ser rescatados y trasladados a varios hospitales. ¡Ups!

Tal colisión tuvo lugar el pasado lunes por la tarde, a la altura del kilómetro195, en las inmediaciones del área de descanso La Pintada, en la zona del municipio guaymense, de ahí que tardaran casi una hora en las maniobras de auxilio, para poder retirar las unidades calcinadas y reactivar el tráfico vehicular, porque una de ellas había quedado sobre esa vía asfáltica federal, que una vez más se tiñó de sangre.

De ahí que fuera uno de esos accidentes que volvieron a consternar a los sonorenses, que si bien fue consecuencia de la inconciencia de ese tipo de cafres, que como kamikazes se aventuran a esas rebasadas, a costa arriesgar sus vidas y la de los demás, pero igualmente ya se hace necesario que el delegado de la SCT, Javier Hernández Armenta, vaya más allá de la simple recomendada para los automovilistas.

Como podría ser el que den a conocer el tiempo que por éstos días se hace en el recorrido de ese trayecto, con todo y esos trabajos de modernización que se llevan a cabo, porque aún y cuando hay algunos kilómetros de un carril de ida y otro de venida, la verdad es que son los menos, por lo que casi se hace lo mismo que cuando estaba de asfalto, pero es algo que no se ha dicho, y eso ha influido en esos aceleres.

Da buena nueva operativo de la Cidue…Por encima de los malos augurios que hay en materia económica, el que sí que está dando una buena nueva, es el director de Desarrollo Urbano de la Cidue, Francisco Carrasco García, al manejar que hoy por hoy los fraccionamientos son la principal tendencia y detonante de crecimiento en Hermosillo, además de las plazas comerciales. De ese vuelo.

Por lo que con esos hechos y dichos del funcionario operativo de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), sí que se está confirmando el porque está Ciudad del Sol hoy por hoy registra uno de los índices económicos más altos del País, lo que ya se está viendo reflejado en una mayor actividad empresarial y de inversión, a través de esas edificaciones para servicios o comercio.

Y para prueba está el que Carrasco García expusiera que en estos momentos hay ocho complejos habitacionales en proceso de autorización, cuyos trámites pueden llevar un periodo aproximado de hasta de siete meses, en su mayoría al Poniente y Norponiente, así como una cuarentena de gestiones para giros de comercios, lo que habla de que hay movimiento de flujo de dinero. ¿Cómo les quedó el ojo?

Para el caso Carrasco apuntaló que el municipio se rige mediante un Programa Municipal de Desarrollo, mismo que establece una especie de anillos alrededor de la mancha urbana, que es donde se está dando ese desarrollo, que también incluye el industrial, el cual ha aumentado muy notoriamente, principalmente en el sector Norte, lo que sí que significan buenas noticias para los hermosillenses. Así el avance.

Pa´ quien dude lo anterior o lo adelantado por el técnico de Francisco, que es uno de los más reconocidos en su ámbito, ahí tienen que ya trascendió que próximamente el complejo comercial de Galerías Mall contará con una pista de hielo permanente, en lo que será su ampliación proyectada para el presente año, lo que es un síntoma inequívoco de que vienen tiempos mejores en ese rubro de la construcción.

Le da por chaquetear a edil del Panal…Por si algo le faltaba, el que dan cuenta que hasta chaquetero está saliendo, es el por algo mal afamado “Manolo” -Manuel- Madero, al correrse la voz de que está por subirse a la ola de AMLO o Andrés Manuel López Obrador, el pejecandidato presidencial del partido MORENA, según él por lo mal que han tratado a los maestros en el presente sexenio federal.

Pues no hay que olvidar que Madero Valencia, quien a la fecha cobra como regidor del Partido Alianza Social (Panal) en el Ayuntamiento naranjero, es ex cabecilla de la Sección 54 del SNTE y de los ex dedos chiquitos de la hoy encarcelada en su jaula de oro de Elba Esther Gordillo, la ex líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, de ahí que sospechen que por ahí podría venir la pichada.

Aún y cuando para las mayorías el tachado de devaluado del “Manolo” Madero no deja de ser más que un mercenario de la polaca, por como consideran que ha medrado con cargo a los puestos o “hue$o$” que ha ocupado, pero aseguran que no puede pedírsele más a un simple “Profe” de Educación Física, que se ha especializado en la grilla, por el cinismo con que la ha ejercido, es decir, sin hacer gestos. ¡Ñácas!

Eso porque de acuerdo a los muy bien informados, desde ya pronostican que sin el menor rubor está planeando cambiar de color partidista, por la manera en que ha vociferando lo que en el último tiempo se había callado, como es la supuesta afectación al profesorado, por el cual en la práctica no ha hecho nada, sino que por el contrario lo ha agarrado como bandera en pro de sus intereses personales. ¿Cómo la ven?

Así de camaleón está resultando ser Manuel, por como es de los que se acomoda a los vaivenes de los tiempos políticos, por ahora estar vendiendo la idea de que podría ser parte de la alianza que se sospecha que tal vez haya entre “La Gorgrilla” y López Obrador, de cara a los venideros comicios por “la grande”, en aras de sumarle a los profesores que todavía controla desde su prisión domiciliaria. ¡Pácatelas!

