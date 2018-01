Especialistas de la Universidad de California afirman que el estrés acumulado eleva el riesgo de sufrir cuadros de depresión o ansiedad. Pero, ¿qué es el estrés acumulado?

El estrés como tal es una respuesta del organismo frente a una amenaza, como un mecanismo de defensa.

En cuanto al estrés acumulado se da cuando la persona vive sometida a niveles de estrés por mucho tiempo.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, estos son los efectos del estrés:

– Tensión muscular

– Ansiedad

– Dolor intenso de cabeza y pecho

– Pérdida de energía y motivación

– Falta de deseo sexual

– Problemas estomacales

– Dificultad para concentrarse

– Depresión

– Insomnio

– Comer en exceso o dejar de comer

– Irritabilidad

– Cansancio

– Enojo

Cómo prevenirlo:

Haz ejercicio, lleva una dieta saludable, organiza tus tareas, date tiempo para tus hobbies y estar con tus seres queridos.

Acepta las cosas que puedes o no puedes cambiar, disfruta lo que haces, aprende a decir no y, lo más importante, no olvides que vida solo hay una y hay que gozarla al máximo.

No dejes que el estrés haga estragos en tu salud, dale un respiro a tu mente y ¡a sonreír!

Fuente: Salud 180