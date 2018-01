Microsoft, la empresa líder en tecnología: Thomson Reuters

Thomson Reuters Corp, la firma canadiense de información y medios masivos, publicó este miércoles una lista debut con las “100 empresas líderes en tecnología a nivel mundial”, cuyo puesto número uno lo ocupa el gigante estadounidense Microsoft Corp.

Entre las compañías más importantes de la industria se encuentran también Intel Corp y Cisco Systems Inc. en el segundo y tercer lugar respectivamente, seguidos de Apple Inc, Alphabet Inc, International Business Machines Corp y Texas Instruments Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing, el gigante de software alemán SAP y la consultora con sede en Dublín Accenture completan la lista de las diez empresas más importantes; curiosamente, Facebook Inc. y Amazon.com Inc. aparecen en la lista, pero ninguna de las 90 restantes se encuentran ranqueadas.

De acuerdo al reporte de la firma, los resultados mostrados en la lista fueron basados en un algoritmo de 28 factores que miden el desempeño de las compañías por medio de ocho características de referencia: finanzas, administración y confianza inversora, riesgo y resiliencia, conformidad legal, innovación, personas y responsabilidad social, impacto ambiental y reputación.

El listado únicamente incluye las empresas financieramente más exitosas, los que significa que generan al menos 1,000 millones de dólares anuales en ingresos; al menos el 45 por ciento de las compañías incluidas tienen sede central en Estados Unidos, seguidos de Japón, Taiwán e India.

Fuente: SDP noticias