Lola Cortés es agredida por sus tatuajes

Aprovechando que está muy fuerte el tema de acoso sexual en Hollywood, Lola Cortés se aventuró a contar que ella también ha sufrido agresión sobre todo por estar tatuada.

“Muchas veces me han agredido por ser una mujer tatuada en diferentes partes del país cuando hemos salido de gira…Es increíble como a la gente le ofende que una mujer está tatuada…Me han gritado por la calle, me han aventado cosas y he sufrido no poder entrar a un lugar por la apariencia”, declaró al diario Basta!

Asimismo, reveló que estar tatuada le ha complicado su vida laboral, incluso en La Academia, reality de TV Azteca donde fungió como jueza.

“En La Academia me maquillaban 3 horas y no era precisamente por ser una mujer alta y frondosa. Nunca me dejaron mostrar mis tatuajes, menos en El rival más débil, o sea, si no me dejaban mostrar los tatuajes en Azteca, mucho menos los piercing”.

Contrario a Televisa, cuyos productores no le impidieron mostrar su cuerpo tal cual cuando apareció en el programa “Bailando por un sueño”.

Fuente: SDP noticias