Del Toro y Hayek son nominados a premios de AARP

La película Star Wars: The Last Jedi, que no ha resonado mucho esta temporada de premios, recibió una nominación a los Movies for Grownups Awards (Premios Películas Para Adultos) de AARP The Magazine.

La saga espacial se medirá por el honor a la mejor película con Get Out, Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y The Shape of Water de Guillermo del Toro, quien también fue nominado como director.

Por su trabajo en Beatriz at Dinner, la actriz mexciana Salma Hayek competirá por el premio a la mejor actriz con Meryl Streep, Annette Bening, Judi Dench y Frances McDormand.

Denzel Washington, Steve Carell, Daniel Day-Lewis, Gary Oldman y Tom Hanks se disputarán el título de mejor actor.

También fue nominado el documental Chavela, sobre la vida de la emblemática cantante mexicana Chavela Vargas, dirigido por Catherine Gund y Daresha Kyi.

Se repartirán, asimismo, trofeos a las mejores actuaciones de reparto y mejor elenco, y por categorías como mejor “historia de amor adulta”.

Helen Mirren recibirá el premio a la trayectoria.

La ceremonia de los premios Movies for Grownups, en su 17ma edición, será el 5 de febrero en Los Ángeles y se transmitirá por PBS el 23 de febrero.