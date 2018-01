Tevez afirma que en China estuvo “siete meses de vacaciones”

Tras volver a Boca Juniors luego de militar en el Shanghai Shenhua, el delantero argentino Carlos Tevez admitió que en China estuvo “siete meses de vacaciones”, esto a pesar de que cobró por sus servicios 750 millones de pesos (40 mde).

“Estaba bien, porque estuve siete meses de vacaciones”, dijo el ‘Apache’ en entrevista con TyC al ser cuestionado sobre las críticas expuestas por los dirigentes del conjunto asiático.

Sin embargo, el ariete de 33 años de edad reconoció que tales señalamientos en contra de su persona son “el resultado que uno tenía que pagar por no estar a la altura”.

Tevez rescindió el contrato que tenía, pese a ser uno de los más jugosos del plantea, debido a que no se encontraba satisfecho en la entidad de la Superliga China; por lo que dejó en claro que su vuelta obedece a motivos estrictamente deportivos, no sin antes asegurar que planea retirarse en el conjunto Xeneize.

“Era fácil para mí quedarme (en China), estar tranquilo y estar en un lugar privilegiado, con la (camiseta) 10, capitán, ídolo del club ¿Qué me iban a decir si jugaba mal, o no jugaba porque estaba lesionado como estuve? Iban a decir que Tevez anda mal y nada más.

“Por algo cuando firmé el contrato (con Shanghai) puse una cláusula para volver. Siempre tuve eso adentro, siempre quise estar de vuelta en el club. Me voy a retirar con la camiseta de Boca”, explicó.

Fuente: SDP noticias