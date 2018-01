Va a la alza la violencia intrafamiliar

Es real el “Abuelo Guardián Escolar”

Continúan contaminando las asfalteras

Sigue en el limbo Mercado Municipal

Va a la alza la violencia intrafamiliar…Y a como han ido a la alza los golpeadores en Hermosillo, como lo reflejan las más recientes estadísticas de violencia intrafamiliar, apenas y están haciendo bien en reforzar las campañas preventivas contra quienes les da por ponerse violentos, como lo están haciendo con la cruzada llamada Violentómetro, en pro de la seguridad de las mujeres. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a los datos revelados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la que es titular Adolfo García Morales, el año pasado esta “Capirucho” encabezó las atenciones por esa clase de agresiones con 31 mil 419 reportes a la línea de emergencia del 911, en tanto que del 1 de enero al 19 de diciembre del 2017 se contabilizaron 79 mil 713 llamadas por ese concepto en 52 ciudades del Estado.

Ya que en comparación con el resto de los municipios la Ciudad del Sol es la que aparece con los niveles más altos de agresión, si se toma en cuenta que en esas lista negra después aparecen Cajeme con 13 mil 452 casos, San Luis R. C. con 8 mil 714, en tanto que Guaymas suma 3 mil 345, Navojoa 2 mil 596, Agua Prieta 2 mil 424, Caborca 2 mil 082, Peñasco mil 810, entre las principales. De ese pelo.

Así que ante esos números que no mienten y recopilados por el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que en su mayoría fueron por actos de tinte psicológico, físico y patrimonial, sí que ponen de manifiesto la chamba extra que ha tenido la directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Blanca Saldaña, por el sector de las féminas ser el más afectado.

Más menos así está esa violenta y cruda realidad que enfrenta esta Capital, de ahí que no en balde sea de las que puntea a nivel nacional en ese nada honrosos rubro, como es el del maltrato personal o entre las personas, representado en sus diferentes modalidades, pero principalmente en lo que tiene que ver con las integrantes del por algo llamado sexo débil, como son las adelitas, por ser las más indefensas. ¡Ñácas!

Eso hace que adquiera un valor extra el activismo preventivo que ha desplegado Saldaña López desde su llegada al ISM, como lo prueba que en la actualidad hasta patrullas rosas ya haya, además de que crearan la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género presidida por Claudia Indira, a fin darle una tratamiento diferente a esa problemática para atacarla y resolverla de raíz. Así el avance.

Pero con todo y ese esfuerzo de Blanca Luz y compañía, es evidente que hasta ahora no ha sido suficiente, como lo denota esa negativa numerología, no obstante que por ganas y buena voluntad no está quedado, sin embargo lo que hace aumentar las expectativas de que van por buen camino, a pesar de los pesares, es el como han intensificado esas medidas de prevención. ¿Qué no?

Y una muestra de ello es que el ISM acaba de convertirse en la primera institución estatal en recibir la certificación nivel Oro en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, que otorga la Casa Certificadora de la Asociación Nacional de Normalización y Certificación, por abogar por la igualdad laboral y contra la discriminación, lo que habla de que por todos lados le están buscando. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una realidad “Abuelo Guardián Escolar”…Tal como se anunciara, el que desde ayer ya es toda una realidad, es el programa “Abuelo Guardián Escolar”, con el fin de resguardar las escuelas y ayudar a los adultos mayores, luego de que fuera puesto en marcha por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Ernesto De Lucas, por lo que ya opera en 15 planteles de Educación Básica. ¡Qué tal!

No en balde es que el también apodado “Pato” De Lucas destacara que los jubilados, pensionados y jóvenes de edad avanzada en general ya tienen un nuevo espacio para seguir siendo útiles a la sociedad, porque al reactivarse esa estrategia que se abandonara por años, estarán colaborando en las acciones de vigilancia y control vial durante la hora de entrada y salida y salida de esos centros escolares. ¡Órale!

Para ese efecto es que firmaran un convenio con la asociación civil denominada Unión de Adultos Mayores Usuarios, en el marco de la ceremonia del Lunes Cívico que tuviera lugar en la primaria “Ramón Real Carrasco”, ubicada en la colonia Carmen Serdán, como parte de las acciones que están llevando a cabo para reforzar la seguridad en esos inmuebles educativos. Ni más ni menos.

Ante lo que está de más el resaltar que están promoviendo un beneficio por partida doble, ya que por un lado protegerán las instalaciones de esos lugares de enseñanza, y por otro apoyarán la economía de esas personas de la tercera edad, sumado a que se les dará una reconocimiento a la autoridad que tienen, ya que se les empleará en las colonias donde residen y son muy conocidos y reconocidos.

Luego entonces es un plan que se está volviendo a implementar como consecuencia de la inseguridad que impera en esos colegios públicos, representados por los robos de los que son objeto, en muchas de las veces por los propios vecinos, y en algunas ocasiones hasta por los padres de familia, lo que aunque está de no creerse, pero ya está sucediendo, y que es lo que pretenden combatir. Así el acierto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Continúan contaminando asfalteras…Para los que ya habían abrigado esperanzas de que la situación ya fuera otra, en cuanto a la contaminación que enfrentan los vecinos del sector Poniente de Hermosillo, a partir del reporte que ventilara el director de Ecología Municipal, Saúl Ruiz, que arrojaba que ésta se había reducido, la realidad es que solamente fue de manera temporal. ¡Vóitelas!

Porque una vez analizado ese saldo se cae en cuenta que únicamente se trató de un periodo, como es el decembrino, cuando la actividad baja en todos los sentidos, aunado a que Ruiz Fernández precisara que también se debió a que el clima ayudo con lluvias y vientos, que son de esos que limpian el cielo, porque lo que son las empresas fabricantes de asfaltos, han seguido con su operación en esa área. ¡Pácatelas!

Y es que a pesar de las reiteradas denuncias de los habitantes de por esos rumbos, incluso algunas de ellas formales, al presentarlas ante las autoridades correspondientes, como la fantasmal Procuraduría Ambiental estatal, en la que vegeta un tal Oscar Andrade Padrés, no ha habido poder humano ni tampoco oficial, que acabe con ese efecto contaminador que generan al inundarlos de humo. ¿Cómo la ven?

Pues lo que son los representantes del Municipio hermosillense y la misma instancia federal, vía la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la que es delegado Carlos Flores Monge, ya han aclarado y apuntillado que a quien le corresponde resolver ese problemón que ya se ha eternizado, es a Padrés, quien nomás no ha actuado en consecuencia, al no pasar de las meras promesas de arreglo.

Es por eso que con todo y las más recientes cifras dadas a conocer por Ruiz, en torno a esos monitoreos que realizan para medir la calidad ambiental y lo que respiran los hermosillenses, la cuestión es que ahí persisten esa contaminada provocada por Tecnoasfaltos, Reval y Construplan, más que nada en las mañanas y tardes, en perjuicio de la salud de la ciudadanía. A ese grado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue en el limbo Mercado Municipal…El que vaya que se ha alargado por diferentes motivos, es el proyecto de rehabilitación del ya muy viejo Mercado Municipal de “Hornosío”, eso a raíz de las grietas que presentara en una de sus entradas, ya que ninguna constructora ha querido entrarle a reparar ese inmueble, al parecer por ya ser un mero cascarón que está de mírame y no me toques. ¡Palos!

Razón por la cual es que quien ya anunció que por segunda ocasión lanzarán una licitación para elegir al consorcio que rehabilitará la estructura de ese edificio de mercaderes, es el coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Miguel Ángel Córdova Flores, para ver si ahora sí alguien se anima, porque lo que es en la primera nadie se interesó en registrarse. De no creerse.

No obstante y que por ser inicio de año, lo que es Córdova Flores precisara que todavía están a la espera de que Oficialía Mayor les canalice los $15 millones de pesos que tienen contemplados para invertir en esa obra, lo que deja en claro que no es ninguna bicoca, pero de ese tamaño ha de ser el riesgo, que simplemente han despreciado ese trabajo, aunque por ser enero, a lo mejor y ahora sí hay interesados.

Por lo que hasta con eso está teniendo que batallar el de la Cidue, para reparar ese complejo de puestos de marchanteros localizado en el primer cuadro de la ciudad, en aras de salvaguardar la seguridad de las miles de personas que diariamente acuden a ese lugar a realizar sus compras y tomar café, si se analiza que en cualquier momento pudiera pasar lo “píor” o lo que hasta ahora no ha sucedido. ¡Glup!

Casi por nada es que ya urge que le den celeridad a la realización de esas obras, por como hasta ahora el que se le ha llevado “echando aguas”, es el de Protección Civil Municipal, Guillermo Moreno, al hacer las inspecciones respectivas para determinar el peligro que hay de que ese Mercado de marchantes se venga abajo, en el ínter en el que le dan una manita de gato o la modernizada que le hace falta.

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com