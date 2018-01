Osorio manifiesta su preocupación por inactividad de los “europeos”

A falta de cinco meses para que arranque el Mundial Rusia 2018, una de las mayores preocupaciones de Juan Carlos Osorio, estratega del Tricolor, es la falta de continuidad que acusan los integrantes de la “legión europea”.

Por ejemplo, el ariete titular del combinado verde, Javier ‘Chicharito’ Hernández, no anota un gol desde noviembre pasado, por su parte, el delantero Raúl Jiménez solo lleva una meta perforada de agosto al día de hoy, lo que provocaría que Osorio eche mano de futbolistas del medio nacional, tal es el caso de Henry Martin, quien se perfila para recibir su segunda convocatoria en la Selección Mexicana.

“Me inquieta que los jugadores, por falta de continuidad, no vayan a llegar de la mejor manera al Mundial. Más que preocuparme, me ocupa. Desde hace tres meses, presagiando que varios de ellos no iban a estar en competencia, les sugerimos un plan de acompañamiento.

“Cuando un jugador no compite, uno asume que se van a entrenar el doble o el triple para ganarse un lugar. Pero también está la parte emocional, cómo eso los afecta”, comentó el colombiano para la emisión norteamericana Futbol de Primera.

Además de los futbolistas citados, tanto Miguel Layún, del Porto, así como Héctor Moreno, elemento de la Roma, se encuentran prácticamente borrados de sus respectivos equipos. De modo que, de seguir en la misma tesitura, la columna vertebral del Tri llegaría con falta de ritmo a la máxima cita.

