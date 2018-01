Organización desde abajo hará que el gobierno obedezca al pueblo: Marichuy

La aspirante presidencial por la vía independiente, María de Jesús Patricio, aseguró en entrevista con Notimex que el cambio político del país debe darse mediante una organización que venga desde abajo.

La activista jalisciense subrayó que “el pueblo se tiene que empoderar, el gobierno tiene que obedecer”, pues sólo de esa manera “se va a dar ese cambio que tanto anhelamos” los mexicanos.

Por ello, ofreció un programa de gobierno conformado por el pueblo y un consejo ciudadano que llegue a acuerdos para darle un nuevo rumbo al país, así como fortalecer la autonomía de las distintas regiones, pueblos y barrios del país

Sobre la situación de los pueblos originarios en México, señaló que sus principales demandas se reúnen en ejes como tierra y territorio, justicia, autonomía, mujeres, jóvenes, personas con capacidades diferentes, trabajo y explotación, mismos que se combatirán según se organicen y vinculando cómo sería el camino de ese nuevo México para ella.vincules los diferentes actores de la sociedad.

Patricio Martinez, conocida también como Marichuy, fue elegida por el Congreso Nacional Indígena como vocera representante de los pueblos indígenas del país, con lo que inició su búsqueda de una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Originaria de Tuxpan, Jalisco, de la comunidad náhuatl, Marichuy aceptó participar en la contienda para visibilizar los problemas que atraviesan los sectores bajos del país, en especial más de 25 millones de mexicanos perteneciente a alguno de los 46 pueblos indígenas.

Declarada anticapitalista, la activista señaló que para organizar al pueblo requeriría de 150 integrantes del Consejo Indígena de Gobierno; sin embargo, lo que buscan no es el poder, sino estar organizados y determinar de qué manera lo harían.

“Nosotros vemos, si lo que está no responde (el representante), al menos en los pueblos, en las comunidades, no es que se nos ocurrió, éste se baja (del cargo) en las asambleas y si alguien no cumple lo quitan, porque si lo ponen como representante es porque va a cumplir, va a ver por la comunidad”, señaló.

Finalmente, reconoció la dificultad de llegar a Los Pinos, pero mostró entusiasmo por la posibilidad de que su candidatura signifique una nueva etapa en la organización social y política de México.

“Es difícil porque hay un ritmo, una forma. Pero, por qué no pensar en algo diferente que se puede construir, por qué no pensar que la gente organizada puede decidir cuando una Secretaría de Salud no está respondiendo, tenemos que ver cómo tiene que funcionar, si no sirve hay que ver qué se pone”.

Fuente: SDP noticias