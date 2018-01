Motiva a “El Gallo” peca contra Rungvisai

El púgil sonorense se mostró emocionado por la pelea que protagonizará el 24 de febrero ante el tailandés en el Fórum de Inglewood

El boxeador mexicano Juan Francisco “El Gallo” Estrada se mostró emocionado por su pelea del 24 de febrero, listo para destronar al tailandés Srisaket Sor Rungvisai, y el también “azteca” Carlos Cuadras a la espera de una revancha con el vencedor.

Los dos pugilistas mexicanos estuvieron presentes este martes en California, donde se oficializó la función “Superfly 2”, que se realizará en el Fórum de Inglewood, California, con el pleito estelar entre Sor Rungvisai y el “Gallo” por el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de enfrentar a Sor Rungvisai. Es un reto muy fuerte, ya que demostró su talento con sus dos victorias sobre (Román) González, a quien noqueó en su segundo combate”, dijo el de Puerto Peñasco, Sonora.

Reconoció la calidad del campeón, fuerte y con habilidades, “por lo que tendré que hacer una gran preparación para estar listo en este fuerte reto en busca del cinturón”, añadió el ex campeón mundial mosca de la OMB y AMB.

Juan Carlos Torres, director ejecutivo de Zanfer, aseveró que el mexicano demostrará que es el mejor supermosca del mundo, considerado entre los mejores de su país en los últimos años y que respeta al monarca, “pero es el tiempo de Juan Francisco”.

También estuvo presente “El Príncipe” Cuadras, acompañado del entrenador Abel Sánchez y consciente de que un triunfo sobre el puertorriqueño McWilliams Arroyo sería su pasaporte rumbo a una nueva oportunidad de título del mundo

“Ahora estoy junto a un gran entrenador, en el equipo de (Gennady) Golovkin y van a ver la mejor forma de Carlos Cuadras. A Arroyo lo conozco desde amateur y aquí te tengo tu medicina, pues ahora no vas a pelear con Chocolatito, recuérdalo”, apuntó.

Cuadras reconoció que las peleas entre pugilistas de México y Puerto Rico siempre son grandes combates, pero con el humor que lo caracteriza no quiso olvidarse de Estrada y le dijo: “Gallito no pierdas que me quiero sacar la espina contigo”.

Arroyo, por su parte, comentó que estar en esta cartelera es una gran oportunidad y agradeció a Cuadras por aceptar la pelea, “sé que será una de las mejores de la noche, y vaya que habrá buenos enfrentamientos”.

Además de los combates mencionados, el hawaiano Brian Viloria se medirá con el ucraniano Artem Dalakian por el cetro vacante mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).