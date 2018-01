Echan del Atlas a “El Profe” Cruz

La era del técnico José Guadalupe Cruz llegó a su fin este lunes, luego de una reunión con la directiva.

Las tres derrotas que ha sufrido su equipo en el arranque de la campaña, dos de Liga y una de Copa, prendieron las alamas con los Rojinegros, sobre todo, por la forma en la que registró las 3 caídas y a final de cuentas desembocó en el fin de su etapa como DT rojinegro.

Gerardo Espinoza Ahumada será el que tomé el lugar de “El Profe” como interino, así lo informó el Atlas mediante un comunicado:

“Atlas FC agradece al profesor José Guadalupe Cruz la entrega y profesionalismo mostrado durante su etapa en nuestra institución, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuras actividades.

“Asimismo, informamos que nuestra directiva comenzará con las conversaciones formales para la contratación del nuevo estratega Rojinegro, quedando como entrenador interino del primer equipo Gerardo Espinoza Ahumada, canterano rojinegro que conoce a la perfección la filosofía del club, quien participó como auxiliar técnico del primer equipo en el Apertura 2016 y actualmente fungía como entrador de la categoría Sub-20”.

Hasta ahora, las opciones para llegar al banquillo son Víctor Manuel Vucetich y José Manuel de la Torre.

Los Zorros reciben el viernes al Toluca en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas por la Jornada 3, donde urge una victoria a como dé lugar.

Otro de los factores que no ayudaron a “El Profe” fue la nula comunión que tuvo con los aficionados rojinegros, quienes lo tachaban como un técnico que no merece estar en el banquillo. De hecho, en varias ocasiones han cantado “Fuera Cruz, fuera Cruz”.

Cruz metió a los Zorros a la Liguilla en dos de tres ocasiones posibles, pero no pudo superar la instancia de los Cuartos de Final donde primero cayó contra las Chivas y apenas el torneo pasado a manos del subcampeón Monterrey.

El timonel levantó al equipo el semestre pasado cuando cayó al último lugar de la clasificación, con un plantel mediano, donde la figura sigue siendo el histórico Rafael Márquez.