Denuncia Simone Biles abuso sexual

La campeona olímpica en la prueba all-around de gimnasia, Simone Biles, anunció este lunes que fue víctima de abuso sexual por parte del ex médico del equipo de su país, Larry Nassar, de acuerdo con algunos reportes, incluido uno de USA Today.

“Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar”, escribió la gimnasta en sus cuentas de twitter e instagram. “Por favor, créanme cuando digo que fue muy difícil expresar por primera vez estas palabras, como lo es ahora ponerlas en papel. Hay muchas razones por las que había sido reacia a contar mi historia, pero ahora sé que no es mi culpa”.

De acuerdo con USA Today, esta semana, Nassar será sentenciado por siete cargos de agresión sexual en una corte federal como parte de un acuerdo y podría recibir prisión de por vida. La sentencia comienza el martes y se espera que se prolongue hasta el viernes.

Biles, de 20 años, se une al grupo de 140 mujeres que han acusado a Nassar de abuso mientras formaron parte del equipo de gimnasia de Estados Unidos y Washington State. Aly Raisman, Gabby Douglas y McKayla Maroney son otras atletas que lo denunciaron anteriormente.

“¿Es normal recibir cierto tipo de tratamiento de un especalista probado del equipo y referirse como “horripilante” a ese tratamiento “especial”?, escribió Biles. “Este comportamiento es completamente inaceptable, molesto y abusivo, especialmente, viniendo de alguien en quien se me DIJO podía confiar.

“Por mucho tiempo, me pregunté, ‘¿fui demasiado ingenua?, ¿fue mi culpa?’, ahora conozco las respuestas a estas preguntas. No. No, no fue mi culpa. No, no cargaré y no tendría por qué cargar con una culpa que le corresponde a Larry Nassar, la USAG y otros”.

De acuerdo con USA Today, Alexandra Raisman tuiteó el lunes que no estará presente el martes en la audiencia, donde se espera que muchas de las víctimas y sus padres lean declaraciones sobre el impacto en las agredidas.

“No estaré en la sentencia porque es muy traumático para mí. La carta de mi impacto se leerá en la corte frente a Nassar. Apoyo a las sobrevivientes valientes, estamos juntas en todo esto. #StopAbuse”.