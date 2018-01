Carlos Rivera se dio el lujo de rechazar musical en Broadway

Carlos Rivera, confesó que tuvo que rechazar un proyecto en Broadway, pues prefirió enfocarse en su carrera como cantante y dedicarle tiempo completo a su nuevo disco.

El cantante declaró que lo buscaron para formar parte de un musical en Manhattan.

“Sí te puedo contar, no te voy a decir qué obra, pero me invitaron a hacer un musical en Broadway y tuve que decir que no porque no tengo tiempo; me pedían quedarme todo un año completo y es ahí cuando decidí no hacerlo porque mi enfoque es otro”, dijo Rivera.

Él intérprete decidió seguir sus sueños: “Me honró muchísimo que me llamaran, que me buscaran, pero por otro lado, también uno tiene que decir qué es lo que quiere hacer en su vida, creo que el teatro es tan maravilloso que ahí va estar siempre, sin embargo la música es un tren que no para, ya no regresa, si se va ya no vuelve”, finalizó.

Fuente: SDP noticias