Anuncian fecha para los Billboard Music Awards 2018

En su página oficial, Billboard anunció que la entrega de los Billboard Music Awards será el domingo 20 de mayo del 2018. Sin embargo, el medio “The Hollywood Reporter” afirmó que los nombres de los presentadores, nominados y actuaciones en vivo se darán a conocer en una fecha próxima.

TROPHIES. Happy birthday, Drake! Posted by Billboard Music Awards on Tuesday, October 24, 2017.

En un comunicado, se dio a conocer que los artistas serán monitoreados por la gente de Billboard y empresas como Nielsen Music y Next Big Sound serán los encargados de medir datos de popularidad.

Los Billboard Music Awards son unos premios entregados anualmente por Billbard, una revista estadounidense dedicada a la industria musical. los finalistas de los Billboard se seleccionan por su rendimiento comercial en Estados Unidos de acuerdo a los datos registrados por el sistema Nielsen SoundScan a fin de año. Los premios son otorgados a álbumes, artistas y sencillos de diferentes géneros.

“I’ve wanted to do what I do since I was 4 years old. And I’ve been doing it for 53 years.” #MondayMotivation #IconCherPosted by Billboard Music Awards on Monday, July 10, 2017

Entre los ganadores del año pasado estuvieron Beyoncé, Cher, Zayn Malik, Drake, The Chainsmokers, entre otros.

Vamos falar de um Billboard Music Awards memorável?Posted by Beyoncé Now on Sunday, May 22, 2016.

