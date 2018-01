Tomateros va a la final, vence a Águilas de Mexicali

La novena de Culiacán esperará al ganador de la justa entre Mayos de Navojoa y Charros de Jalisco para definir al campeón de la LMP

Los Tomateros de Culiacán se convirtieron en el primer al equipo finalista de la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) al derrotar seis carreras a cuatro a los Águilas de Mexicali.

La serie concluyó con cuatro triunfos de los Tomateros de manera consecutiva para dejar fuera de la competencia al campeón, por lo que ahora Tomateros espera al rival que saldrá de la otra semifinal que domina al momento Navojoa con tres triunfos ante uno de Jalisco que será anfitrión de la Serie del Caribe.

Con el juego empatado a cuatro, en un muy cerrado duelo, llegó esa sexta entrada en la que, Ronnier Mustelier abrió conectando sencillo ante el derrotado Javier Solano (0-1), batazo en el que además se anotó un error del jardinero izquierdo.

Vino luego toque de sacrificio de José Guadalupe Chávez en que éste quedó a salvo luego de que no se pudo sacar out en tercera para que enseguida Issmael Salas tocara la bola, batazo que el pitcher no pudo fildear y que permitió la carrera con la que se rompió la igualada.

Posteriormente, la del seguro para los guindas se armó en la octava con base a Mustelier y doblete de Chávez al derecho.

Antes, los Águilas abrieron el marcador en la segunda anotando una con doblete de Xorge Carrillo, sencillo de Brian Hernández y elevado de sacrificio de Ramón Ríos al campo izquierdo.

Los Tomateros respondieron en el cierre de esta tanda anotando en tres ocasiones, ataque armado con sencillos ligados de Fernando Pérez y Mustelier para que en error del pitcher Justin DeFratus en toque de Chávez se anotara una, llegando doble de Justin Greene con la que se llegó el rally.

Pero en el tercer capítulo los de la frontera lograron empatar e irse adelante al lograr en tres ocasiones, una con doblete de Luis Juárez, otra aprovechando un wild pitch y la que rompió el empate cayó con sencillo de Xorge Carrillo.

El empate a cuatro se cuajó en el cierre de ese tercer rollo con jonrón de Joey Meneses.

El pitcher ganador resultó Amílcar Gaxiola con relevo de una entrada y un tercio, logrando Chaud Gaudin el salvamento. El abridor Salvador Valdez se fue tras dos completas de cinco hits y cuatro carreras, con dos bases y par de ponches.