Reforma Migratoria de Trump no será agresiva, afirma Larry Rubin

A días de que Donald Trump cumpla un año en la presidencia de Estados Unidos (EU) y de su anuncio en el que delinee sus prioridades legislativas, entre ellas, probablemente, su Reforma Migratoria, el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, aseguró que ésta no será negativa ni agresiva para los migrantes.

El político explicó que si bien muchos esperan una medida migratoria agresiva, el presidente Trump se ha caracterizado por dar sorpresas, por ello es que, consideró, esa reforma será diferente.

“”Uno de los anuncios más importantes que dará a fin de mes será la Reforma Migratoria y con ello su base se incrementará porque se van a unir una serie de hispanos, porque será una Reforma Migratoria como nunca antes vista y no negativa ni difícil para los migrantes que ya están en EU, sino lo contrario. Uno esperaría una Reforma muy agresiva, pero esta va a ser muy diferente”, dijo en entrevista con Francisco Zea, en Imagen Televisión.

Este escenario podría darse en el marco de las elecciones legislativas en las que los republicanos buscan mantener la mayoría en las dos cámaras del Congreso estadunidense, por lo que será importante el anuncio de Trump el 30 de enero.

Rubin explicó que se lograr que el Partido Republicano logre la mayoría en el Congreso de EU, Trump “definitivamente va en camino a la reelección. No creo que veamos a un Trump de tres años más, sino de 5 años más”.

Sobre la supuesta intervención rusa en las elecciones estadunidenses, Rubin dijo que si bien Rusia intentó hacer campañas, este tema ha sido una agenda impulsada por los demócratas para evitar una reelección de Trump y que si algo de esto fuera cierto ya habría pruebas.

En torno a los rumores que dicen que Estados Unidos (EU) podría salir del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Rubin destacó que eso no convendría de ninguna manera ni a esa nación ni al presidente Donald Trump.

“”Políticamente no conviene (salir), no le conviene al presidente Trump en un año electoral, económicamente no le conviene. Para el consumidor americano ha sido importante, le ahorra una cantidad de costo en los precios de los productos e insumos”, aseveró el republicano.

Destacó además que el presidente de esa nación y su administración conocen los beneficios que el TLCAN lleva a EU, así como a las empresas nacionales.

Al ser cuestionado sobre el rumor de una “intervención rusa” en México en torno a los comicios presidenciales, Rubin no descartó que esto suceder en el país debido a su localización estratégica por ser vecino de EU.

“México es estratégico para cualquier país. No dudaría en su interés (de Rusia) de lo que podría suceder en México”, afirmó.