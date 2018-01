Rechazan pago del muro mediante el TLC

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló que la renegociación del TLC no debe estar sujeta a las elecciones que se llevarán a cabo en julio de este año en el País.

En entrevista con el diario El País, Guajardo dijo que es mejor llegar a un acuerdo cuanto antes.

“Una negociación tan importante no debe estar sujeta a calendarios electorales. Sin duda, es mejor para los mercados una decisión más temprana que tardía. La calidad de lo negociado debe estar definida por su sustancia y eso podrá ocurrir antes, durante o después de las elecciones mexicanas.

“Si hay condiciones para llegar a un acuerdo antes de las comicios no debemos desperdiciar esa oportunidad. Pero no vamos a forzar concesiones por anticipar los tiempos”, expresó al diario español.

Con respecto a la información de que funcionarios de Canadá estaban convencidos de la salida de EU del acuerdo, el funcionario aseguró que no ha recibido esa información de su homóloga canadiense, Chrystia Freeland.

El titular de Economía reiteró que México no pagará por el muro fronterizo y que ese no es un tema relacionado con la discusión del TLC.

“El muro y el TLC no tienen ninguna relación. Desde que inicié esta negociación nunca ha existido el tema de la financiación del muro. Nuestro presidente ha sido claro: México nunca pagará por ese famoso muro, que es una discusión interna entre Trump y su Congreso”, apuntó.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que México podría pagar por el muro mediante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y aseguró que estaría abierto a extender las negociaciones hasta después de la elección en el País, según el diario The Wall Street Journal (WSJ).