Meryl Streep no puede creer que Tom Hanks no haya sido nominado al Oscar desde el 2001

Esta mañana Tom Hanks, Meryl Streep y Steven Spielberg se encontraron en un evento por lo que se juntaron para posar en una fotografía “pa’l recuerdo”.

Recientemente, durante una entrevista, Streep dijo estar sorprendida de que Tom no hay sido nominado al Oscar desde el 2001.

“Que no haya sido nominado en 17 años, en realidad estoy sorprendida, porque el trabajo que hemos visto se encuentra en un nivel tan alto. Y este rol (en The Post)] de Ben Bradlee, en particular, tiene un dinamismo… Tom da un paso afuera de todo lo que hemos visto antes”, advirtió.

Fuente: SDP noticias