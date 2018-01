La mexicana Irene Aldana, ante su mayor reto en UFC

La sinaloense Irene Aldana saltará al octágono para enfrentar a la brasileña Talita Bernardo este domingo en UFC Fight Night en St. Louis, Estados Unidos, siendo esta su tercera actuación en las artes marciales mixtas dentro de la empresa estadounidense.

Aldana y Bernardo llegan con sed de triunfo, quieren demostrar porqué han sido fichadas por la máxima casa de las artes marciales mixtas.

“Obviamente sí, ella viene con la misma mentalidad, quiere reivindicarse por su pelea perdida, yo vengo en la misma situación, compartimos eso, creo que va a ser una pelea aguerrida. No hay muchos secretos en esta pelea, yo pienso que ella va a querer usar el jiu jitsu y ella sabe que yo el boxeo, pero no nos estamos confiando, voy bien preparada”, señaló en entrevista a Mediotiempo.

Pero Irene no conoce la victoria y para alargar su contrato de cuatro combates con la UFC, confía en su preparación, pues asegura que la tercera es la vencida “claro que sí esa es la idea, estoy totalmente convencida”, aseguró.

Actualmente radica en Guadalajara, donde entrena bajo las órdenes de Francisco Grasso, tío de Alexa Grasso, quien es su compañera en el gimnasio Lobos y en la UFC, y quien también la ha aconsejado dentro y fuera de la jaula.

“Siempre ha sido alguien (Alexa) que me ha apoyado mucho, alguien que me ha motivado mucho, lo que me dice es que deje todo, siempre nos levantamos el ánimo”, mencionó la peleadora de peso gallo.

A sus 29 años reconoce que su carrera creció más rápido de lo esperado, tanto que rechazó una primera invitación de la UFC, argumentando que necesitaba más experiencia. Hoy la historia es diferente, pues su crecimiento ha ido al alza.

“Normalmente hago tres veces a la semana crossfit por la mañana y por la tarde entreno lucha en el gym Lobo, después cardio; más noche con Francisco Grasso a completo mi entrenamiento, lo tengo muy variado, pero entreno mañana, tarde y noche”, declaró.

Para la cita del fin de semana, Irene aseguró que el público verá a “alguien que va a dejar todo arriba del octágono, alguien que va a llegar muy decidida a ganar esa pelea, mucho más agresiva; confiada en mi como atleta, siempre respetando al oponente”.

Entre los planes de la culichi es salir triunfante y buscar otra pelea a la brevedad para seguir evolucionando como atleta y si es en una cartelera de la UFC en México sería la cereza del pastel.

“Sí claro, desafortunadamente no me ha tocado pelear en la CDMX y me encantaría, estoy esperando ese momento. Tampoco le cierro la puerta a presentarme en algún país de Latinoamérica con UFC”, concluyó.

La cartelera principal UFC Fight Night en St. Louis

14 de enero 2018

Jeremy Stephens vs. Doo Ho Choi

Uriah Hall vs. Vitor Belfort

Paige VanZant vs. Jessica-Rose Clark

Kamaru Usman vs. Emil Weber Meek

Fuente: medio tiempo