Julión Álvarez pide prestado para poder vivir

Las cuentas bancarias de Julión Álvarez siguen congeladas debido a la investigación por lavado dinero en la que se encuentra.

Además de enfrentar, por lo anterior, complicaciones en el trabajo (canceló su gira por Sudamérica), Julión atraviesa dificultades económicas.

En declaraciones para el periódico Basta!, el cantante confesó que últimamente ha recurrido a familiares y amigos a quiénes les ha pedido dinero prestado a fin de sobrellevar sus gastos.

“Hemos tenido oportunidad de vivir muchas cosas, muchos estilos de vida y al que estoy acostumbrado y el que me gusta es muy sencillo, entonces eso no me ha complicado el poder seguir caminando, viviendo el día a día no es incomodidad. Fui ante la familia y le dije: ‘Sabe qué, tía, échele pa’acá, sácale de ahí y préstemelo’, y así es como me la he barajeado”, relató.

Cabe mencionar que Julión ha realizado una que otra presentación; sin embargo, parte del dinero se va en el pago a su equipo de trabajo.

Finalmente, Álvarez solo desea que lo más pronto posible se aclare su situación.

Fuente: SDP noticias