Gomita arremete contra La Bebeshita, la conquista de Lapizito

Tal parece que el corazón de Lapizito ya tiene dueña, se trata de “La Bebeshita” con quien últimamente ha estado saliendo y esto lo sabemos gracias al popular programa Enamorándonos donde ambos dan detalles de sus salidas.

No obstante, la idea no parece agradarle a Gomita, hermana de Alfredo Ordaz Campos alías Lapizito, ya que desde hace días ambas parecen haber iniciado un pleito.

Recientemente, a través de Instagram Stories, y después de la cita entre La Bebeshita y Lapizito, Gomita escribió: “Me c&%& las viejas interesadas, pues ojalá no te manden a la…. por andar de picaflor”, y sin decir nombres agregó: “pues ojalá no se te haga &$·$% vieja”. “Dejan las borro (las publicaciones), por qué se ponen saco si no les queda”.

Al respecto, Lapizito aseguró que los comentarios no iban dirigidos a Daniela (La Bebeshita) dado que ambas se llevan muy bien; sin embargo, confesó que por tales malas palabras, Gomita fue regañada por su mamá.

Resta preguntar: ¿existe una mala relación entre ambas o es mera publicidad del programa? ¿Qué opinas?

Fuente: SDP noticias