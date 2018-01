Se registra David Figueroa como aspirante independiente a la alcaldía de Hermosillo

El ex dirigente del PAN en Sonora, David Figueroa Ortega, se registró este domingo ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), como aspirante independiente a la presidencia municipal de Hermosillo, en donde fue acompañado por su planilla regidores, su esposa y sus hijos. David confía en que los hermosillenses lo favorezcan con su voto en las próximas elecciones del 01 de julio.

“Está ya aquí el primer paso formal”, expuso David Figueroa al mostrar la constancia de solicitud de registro y entrega de la documentación que lo avala para ir en la búsqueda de la candidatura. Ahora, cumplido este primer paso, se espera que la autoridad electoral notifique y diga que está todo en regla para avanzar a la siguiente etapa que es fundamental, la de lograr las firmas para aparecer en la boleta electoral, informó en su mensaje.

“Si quieren algo diferente, denle la firma a un independiente”, expresó Figueroa Ortega en su mensaje ante simpatizantes congregados en la sede del IEE, a quienes les pidió participar en la recolección de firmas, que inicia a partir de este18 de enero, porque con el apoyo de los hermosillenses será posible la candidatura a la Alcaldía de Hermosillo, manifestó.

El también ex cónsul de México en San José y Los Ángeles, California, destacó el éxito de la convocatoria para que ciudadanos se registraran a fin de integrar un Cabildo Ciudadano en el que se inscribieron 136 personas de manera voluntaria, entusiasta, a quienes no los movió otro interés más que representar y servir al Municipio de Hermosillo.

De ahí fueron seleccionados los 12 ciudadanos que obtuvieron el apoyo mayoritario con las firmas en sus respectivos sectores, que integran la planilla para ser regidores libres de partidos y de intereses políticos porque fueron elegidos por los propios ciudadanos, señaló el ex alcalde de Agua Prieta y ex diputado federal, por el Partido Acción Nacional (PAN).

En el acto de registro estuvo presente Rodrigo Bours Castelo, aspirante a candidato independiente para la presidencia municipal de Cajeme, también de María Eugenia Figueroa Urrea y Oswaldo Pacheco Camacho quienes recibieron constancia del IEE como aspirantes a candidatos independientes para diputados por los distritos 06 y 10 locales de Hermosillo.

Faltas los registros de los candidatos del PRI, PAN y Morena, entre otros

Después del registro de David, ya son tres los aspirantes a la presidencia municipal de Hermosillo, Norberto Barraza, independiente y ex panista, y Carlos “El Charles” León, del Partido Movimiento Ciudadano (MC)…Falta otro registro ciudadano, el del ex priista, Samuel Moreno Terán, que lo anunció, pero todavía no se registra. Al menos que se haya arrepentido, después de ver tanta competencia.

También faltan los candidatos por los partidos PRI, PAN, Morena, PRD, PT, Panal y PVEM; a lo mejor estos van en coaliciones…El PRI encabezará coalición, en donde posiblemente el candidato sea el actual secretario de Educación y Cultura (SEC), Ernesto De Lucas Hopkins, o la diputada local Flor Ayala Robles-Linares. También el PAN llevará a su candidato, que podrían ser el diputado federal, Javier Neblina o el senador Héctor Larios Córdova… Es cuestión de días para saber.

Reconoce UNODC lucha anticorrupción en Sonora

En sus primeros dos años de gobierno, la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich ha tenido un avance importante en acciones contra la corrupción reconoció Antonino de Leo, Representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por sus siglas en inglés).

De Leo sostuvo una reunión de trabajo con la mandataria estatal, destacando que en su visita a Sonora pudo constatar las acciones implementadas por el Gobierno de Sonora en el tema anticorrupción y que es visto con avances importantes por la UNODC.

“El estado de Sonora ha realizado bajo el liderazgo de la Gobernadora pasos importantes en la dirección de la lucha contra la corrupción, las Naciones Unidas reconoce los avances legislativos y también la apertura para trabajar con la ciudadanía y el sector privado”, afirmó.

En la reunión participaron la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva; el Secretario de la Contraloría General, Miguel Ángel Murillo Aispuro y la Enlace de la Oficina de la UNODC, Lorena de la Barrera…

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

