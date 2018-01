Aseguran Jaguares pase a la final, derrotan a los Acereros

El equipo de Jacksonville dio la sorpresa y ahora se medirá ante los Patriotas

El novato Leonard Fournette corrió para 109 yardas y tres anotaciones, y los Jaguares de Jacksonville no se dejaron amedrentar por el frío ni por la condición de favoritos de sus rivales, para superar 45-42 a los Acereros de Pittsburgh, con lo que aseguraron su boleto a la Final de la Conferencia Americana.

Blake Bortles aportó 214 yardas por aire, así como un touchdown en el cuarto periodo, que representó oxígeno puro en un duelo de toma y daca.

Los Jaguares (12-6) se medirán a Nueva Inglaterra, líder de la Americana, la próxima semana, en Foxborough, Massachusetts.

Parecía una misión imposible, pero este equipo de Jacksonville sigue asombrando. El domingo, atacó temprano a los locales para tomar una amplia delantera, que pudo preservar apenas.

Los Jaguares llegaron a estar arriba por 21 puntos y no titubearon cuando Pittsburgh reaccionó. Respondieron cada vez que los Steelers (13-4) amenazaron con alcanzar.

Ben Roethlisberger lanzó para 469 yardas y estableció un récord de la franquicia con cinco envíos de anotación. Sin embargo, vio interceptado uno de sus pases y soltó un balón, devuelto por sus adversarios hasta las diagonales.

Antonio Brown atrapó siete envíos para 132 yardas y dos anotaciones en su retorno, tras sufrir una lesión en la pantorrilla izquierda. Le’Veon Bell acumuló 155 yardas totales a la ofensiva, y anotó en dos ocasiones.

Pero Pittsburgh simplemente no le pudo seguir el paso a Jacksonville.

Los Jaguares disputarán por tercera ocasión la Final de la AFC, tras perder tanto ante Patriotas en 1997 como ante Titanes en la campaña 1999-2000.

Nuevamente se verán ante Nueva Inglaterra, que el sábado dio cuenta de los Titanes.