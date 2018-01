Aplican 14 sanciones por fiestas escandalosas

La mayoría de los reportes se dieron desde las colonias Puerta Real, El Sahuaro, Palo Verde, Paseo San Ángel y Country Club

Al menos 14 sanciones se aplicaron el fin de semana a organizadores de fiestas por no contar con permiso y escandalizar en la vía pública.

El titular de Inspección y Vigilancia, Luis Armando Becerril Calderón, informó que se atendieron más de 100 reportes durante el fin de semana, donde las colonias más recurrentes fueron Puerta Real, El Sahuaro, Palo Verde, Paseo San Ángel y Country Club.

“La sanción más alta fue de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), y se aplicó en Paseo San Ángel donde había muchos jóvenes en la vía pública y fueron groseros al momento de atender el llamado los inspectores”, dijo.

Becerril Calderón mencionó que el resto de las sanciones fueron de 50 UMA’s.

Las colonias donde se aplicaron las multas fueron: Pitic, Paseo San Ángel, Dunas, Encinos, dos en Palo Verde, Quinta Emilia, Villa de Seris, Jacinto López, Puerta Real, Las Quintas, Olivares y Los Jardines.

El funcionario señaló que se atienden los reportes, pero no todos terminan en sanción porque algunos son caseros por sonido alto de la música y se platica con el ciudadano para que modere el volumen.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a moderar el sonido para no tener problemas con los vecinos.