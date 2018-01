Encarnará Tyson al demonio

Aburridísimo del infierno, Lucifer subirá a la tierra para enamorar a una mujer que tiene fama de intachable, inocente y pura, ¡y hasta será capaz de pedirle a Dios ayuda para lograr su objetivo!

Esa es la premisa de la próxima película de la cineasta argentina Gabriela Tagliavini, en la cual el demonio será encarnado por el ex boxeador Mike Tyson, mientras que “El Divino” lo personificará el actor español Antonio Banderas.

“A Antonio lo contactamos desde el año pasado, pero ahora está filmando Picasso, luego hace otra película, así que nos dio fechas para finales de mayo. Hay que tener mucha paciencia, pero vale la pena.

“Con Tyson fue más sencillo: los productores lo convencieron, le gustó el guión porque es un papel divertido, hará a Lucifer con uñas largas. Es buena gente, más tímido de lo que parece”, compartió la realizadora argentina, en charla vía telefónica desde Estados Unidos.

Fue esta misma semana cuando la también directora de “Ladies’ Night” cerró el trato de producción con la empresa AMBI Group para filmar su próxima comedia, aún sin título, en locaciones de Roma, Italia.

“Es la historia de amor entre el diablo y una mujer común. El diablo está aburridísimo del infierno, no tiene ningún desafío, hasta que le dicen que esta mujer en la tierra es inocente, pura, que no ha cometido ningún pecado. Entonces decide tomar el cuerpo de un hombre millonario y guapo para comprarle el alma a esta mujer.

“Sólo que en el proceso se va confundiendo, se enamora y va a hablar con Dios a preguntarle por qué está confundido”, detalló Tagliavini, quien coescribió el guión con el mexicano Octavio Marín.

La cineasta está en busca del actor que encarnará a Lucifer en la tierra y de la actriz que hará a la mujer de la que se enamora. Adelantó que tiene en mente a Luis Gerardo Méndez para otro personaje.

De concretarse, esta sería la séptima película de Tagliavini y la primera desde “Cómo Cortar a Tu Patán”, que fue la cuarta cinta mexicana más taquillera del año pasado (atrajo a 2.3 millones de espectadores y sumó 108 millones de pesos de recaudación en el País, según cifras del Imcine).