Derrota el León al Toluca 3-1

La Fiera se comió al Diablo.

De la mano de Elías Hernández, quien hizo un gol y dio una asistencia, el León derrotó 3-1 al Toluca, para ligar dos triunfos y quitarle el invicto a los escarlatas.

Los Diablos Rojos fueron superiores en el primer tiempo, pero el portero William Yarbrough se encargó de bajar la cortina.

Al minuto 28, Elías Hernández abrió el marcador, al culminar un contragolpe, luego de recortar en el área a Aldo Benítez y batir con disparo al portero Luis García.

Para entonces, Yarbrough ya había tapado un disparo de Fernando Uribe y un contrarremate de Alexis Vega, al 13′.

El arquero seleccionado por Estados Unidos volvería a aparecer al 41′ para ganarle un mano a mano a Uribe, antes de desviar un disparo colocado de Antonio Ríos, al 53′.

Sólo que Yarbrough se encargó de abrirle la puerta al Toluca al soltar un débil disparo de Rubens Sambueza, quien se cansó de recibir faltas y meter centros peligrosos sin que sus compañeros aprovecharan. Ese balón que dejó en el área lo alcanzó a puntear Ríos para lograr la igualada, al 54′.

Pero La Fiera mostró que tiene mucho colmillo y dos minutos después, Luis Montes empujó con la cabeza un centro medido de Hernández.

Los Panzas Verdes cerrarían el marcador por conducto de Fernando Navarro, al 74′, quien bombeó el esférico ante García.

En medio de la frustración, Uribe vio la roja al 78′ al golpear a Guillermo Burdisso, cuando el balón no estaba en juego.

El conjunto esmeralda no dejó de pisar el área rival, pero ya no vio las redes frente a unos Diablos Rojos que perdieron el hilo del encuentro.

El León ruge y todavía no llega Landon Donovan, el refuerzo que anunció el club la noche del viernes.