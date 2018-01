Claman por drenaje y desfogue de fosas en Sierra Bonita, antes Miguel  Valencia

L. Peralta

Los vecinos sobreviven entre charcos con aguas negras, por lo que urgen la introducción de drenaje porque ante los fétidos olores no pueden ni comer

Entre calles con charcos de aguas negras es como viven los vecinos de la colonia Sierra Bonita, quienes exigen la construcción del drenaje para evitar más infecciones y malos olores que entran a sus viviendas y que a veces “no los deja ni comer”, así lo describe este sector (ubicado al norte de la ciudad) regularizado hace tres años y medio donde viven cerca de 450 familias.

“Cuando nos dijeron que nos regularizarían nuestra colonia nos alegramos porque también se suponía que íbamos a contar con todos los servicios así como las demás colonias de Hermosillo, pero hasta el momento solo nos han cumplido con agua y alumbrado, pero nos falta el drenaje porque las fosas ya están llenas y no tenemos en donde tirar las aguas negras”, dijo la señora María Garzón Hernández, quien vive en la antes llamada invasión “Miguel Valencia”.

Aseguró también que en las casas ya no hay lugar para hacer más fosas y al estar llenas, las aguas negras inundan las calles y cuando transitan los vehículos han llegado a ser salpicados mientras cruzan, además comentó que en tiempos de calor el mal olor se vuelve tan intenso que entra en sus casas y no los deja comer, “esta situación la vivimos todos en Sierra Bonita y en el recibo de agua ya estamos pagando el drenaje pero no lo tenemos”.

Otros habitantes del sector aseguran haber enfermado de infecciones estomacales por la contaminación en la que viven, mientras que otros temen ser víctimas del dengue por la gran cantidad de moscos que atraen las aguas negras y la falta de fumigación en contra de éste, señalando que su temor aumenta conforme empieza a subir la temperatura en la ciudad, principalmente por personas de edad avanzada y porque los niños juegan ahí.

Los vecinos comentaron que en varias ocasiones han pedido la pavimentación y banquetas, y aunque sin respuesta hasta el momento aseguran que insistirán como lo han hecho, juntando firmas y haciendo plantones, “queremos que nos vean y que sepan que también necesitamos apoyo para brindar un lugar mejor a nuestros hijos”, aseguró un grupo de vecinas.

Falta la mitad de alumbrado público y hay cables sueltos

Tras iniciar la instalación de alumbrado público, los moradores señalan que el trabajo no se concluyó y que aún falta colocar a la mitad de las familias quienes salen adelante “colgados de la luz” de manera ilegal e incluso denuncian que ya hay postes pero estos no cuentan con focos y cableado, además que dejaron cables sueltos que han dado “toques”.

Esto, apuntaron, refleja un problema serio debido a que dichos cables han llegado hacer contacto con el agua estancada de las calles poniendo en riesgo a los peatones.

“Tenemos que estar pendientes porque de repente los cables se caen, más cuando hace aire o llueve, aunque no es muy seguido, nos da miedo porque ya nos tocó que le diera toques a varios que iban pasando y pues uno siempre anda con los zapatos mojados y estaba el cable suelto”.

Diseñan sus nomenclaturas

En recorrido por Sierra Bonita se destaca la falta de nomenclaturas, por ello, para poder identificar las calles los vecinos han optado por grabar los nombres en madera, cartón o trozos de láminas principalmente para orientar a los repartidores de recibos de agua y luz, quienes son calificados como ineficientes por parte de los vecinos pues argumentan que no siempre pueden tener la cantidad a pagar de acuerdo a las lecturas de cada vivienda en tiempo y forma, por lo cual en distintas ocasiones les han cortado los servicios.

Piden semáforo por su seguridad

Asimismo, padres de familia entrevistados manifestaron que otro problema que urge atender es la colocación de un semáforo en el bulevar Valencia y Solidaridad, pues aseguran que el cruzar para dejar a los niños en la escuela les lleva de 15 a 20 minutos, siempre corriendo el riesgo de sufrir un accidente al no contar con señalamientos y la falta de conciencia de los conductores.

“La mayoría de nuestros niños van a la escuela Belisario Domínguez, pero es un peligro llegar al plantel porque hace falta semáforos, algunas vece hemos hecho plantones hasta que llegan las autoridades y nos resuelven pero solo por un momento designando a un policía de apoyo, y otras veces colocaron topes pero los conductores no los respetaron al igual que los señalamientos de alto”, expresaron padres de familia.

Por último aseguraron haber entregado oficios a instancias correspondientes para resolver este tema el cual es prioridad por la seguridad de sus hijos y así prevenir algún accidente o muerte como casos lamentables que se han registrado por la falta de semáforo.