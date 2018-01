Aceptará EU renovación de DACA

El Gobierno federal de Estados Unidos aceptará solicitudes de renovación para los programas de protección de miles de jóvenes migrantes traídos al país de manera ilegal cuando eran niños, informó el diario The Washington Post citando una reciente orden judicial.

“Has nuevo aviso, salvo que se disponga de lo contrario en esta guía, el programa DACA operará en los términos de vigencia previos a su anulación el 5 de septiembre de 2017”, indicó en un comunicado los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el USCIS advirtió que no aceptará solicitudes de aquellos a quienes nunca se les había otorgado DACA.

La Administración de Trump terminó con los permisos de trabajo para los jóvenes migrantes, insistiendo que debería ser el Congreso quien encontrara una solución para su estado.

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) protege a al menos 690 mil jóvenes en Estados Unidos.

Recientemente, un juez federal de California aprobó una medida para que los beneficiarios de DACA conservaran sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación mientras el Congreso busca una solución para ellos.

La oficina describió el programa como discrecional y no de estatus legal para los jóvenes.

Funcionarios demócratas y republicanos han trabajado durante las últimas semanas para encontrar una solución para los dreamers antes del 19 de enero, fecha límite para aprobar un acuerdo presupuestario bipartidista que evite un cierre de gobierno.