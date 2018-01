Ya hay un empresa que te alquila un novio por horas

La noticia de hoy va especialmente dedicada a las mujeres. Y si nos lo permiten, digamos que tiene algo de disfraz y se lo contaremos. La noticia curiosa del día va de esta empresa Man Servants. No está claro, si el sexo se pude llegar a consumar. Algunas fuentes dicen que si, y otras que no. Lo que está claro es que solo puedes disponer de tu novio de alquiler 24 horas. Igual el tema es un nombre diferente al ya existente: gigoló.

No nos confundamos, no es que sean gigolós con los que tener sexo sin más, estos gentlemans son auténticos novios perfectos. Su papel como ‘super novios’ es tratar a su clienta como una auténtica reina. Man Servants no es una agencia para cualquiera, las mujeres que contratan los servicios de estos caballeros poseen sin duda una buena cuenta corriente

Encontrar el amor, aun que sea pagado cuesta mucho. Si eres de este tipo de afortunadas interesadas en un novio por contrato, o simplemente una chica corriente deseando saber más sobre esta casi fantástica idea californiana, debes saber lo siguiente:

Los novios que ofrece Man Servans ofrecen un servicio de lujo, apoyo emocional, atenciones, placer sexual, etc. Al final son como la fantasía de las mujeres adineradas de Nueva york y San Francisco, dispuestos a hacer cualquier sueño realidad por estas románticas ricachonas. Quizás crean que puede pasarles como a Julia Roberts, pero lo dudamos.

La empresa lleva fundada desde 2014 y principalmente lo que ofrecen no son solo novios, son príncipes encantadores a domicilio. Lo mejor es que no hay que tener miedo al rechazo, quien paga manda y, desgraciadamente, hemos llegado a un punto que pagamos hasta por una caricia o muestra de afecto. Cosas que no las compra el dinero, como es el caso de estos novios. Sus precios oscilan los 125 dólares la hora, y pueden estar trabajando un máximo de tiempo de cuatro horas (suerte para ellos).

Por mucho romanticismo que te quieran vender, no hay nada como el auténtico amor sin intereses, sin reclamos y sin papeles. Estos temas tendrían que haberse quedado en Hollywood, o no haber salido nunca como idea filmológica porque luego nos pasa lo que ya llevamos tiempo intentando solucionar. Que crecimos creyendo en príncipes azules y al final la decepción nos aleja de la única realidad.

Man Servants puede ser, por qué negarlo, un paso representativo del evidente empoderamiento femenino. Ahora decidimos que queremos y cómo, la polémica sobre el ‘de qué manera’ esta servida.

Fuente: abracadabranoticias