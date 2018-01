Nivela la glucosa ¡y baja de peso!

Olvidémonos de las calorías por un minuto y hablemos del azúcar en la sangre

Es la glucosa encontrada en la sangre y la insulina las que traen la glucosa a tus células por energía. Seguramente ya sabes que el azúcar en la sangre fluye dependiendo de lo que comes, y si los niveles bajan, puedes presentar fatiga e irritabilidad.

Pero, ¿sabías que nivelar la glucosa en la sangre podría ayudarte a bajar de peso? Cuando el azúcar en la sangre está controlado, te sentirás con más energía, menos hambrienta y tendrás menos antojos, lo cual podría ser un factor predominante para nivelar tu peso corporal e ingesta calórica.

Un nivel bajo de azúcar en la sangre, o también llamado hipoglucemia, te hará sentir débil, mareada, molesta e incluso podría darte taquicardia. Pos su parte, los niveles altos de azúcar en la sangre, también llamado hiperglicemia, conllevan sed, dolores de cabeza y visión borrosa.

Mira el reloj: Después de 3 a 4 horas de no comer, los niveles de glucosa disminuyen. Para evitar que esto suceda, pon una alarma para que el hambre no se presente cuando no puedas satisfacerlo. Comer algo pequeño y de manera frecuente (de 3 a 4 horas) te mantendrá lejos de los antojos y será súper saludable para ti y tus niveles de azúcar.

Elige las botanas adecuadas: Opta por incluir de 2 a 3 grupos alimenticios (carbohidratos, proteínas y grasas) en cada botana. Por ejemplo, una botana puede incluir una grasa saludable como crema de maní y un poco de fibra, como pan integral.

Sáltate los carbohidratos simples: Pan, pasta, dulces, e incluso los jugos tienen muy poca fibra, nutriente que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Conseguirás una mejor dosis de fibra en carbohidratos menos procesados como granos y papas dulces.

Agrega un poco de proteína: Los alimentos ricos en proteínas, como el pollo, pavo, legumbres, nueces y semillas son de lenta digestión y también son la clave para el control de la glucosa. Sin mencionar que te mantendrán satisfecha por más tiempo que los carbohidratos procesados.

Y grasas saludables: Las grasas saludables como la proteína nivelan el azúcar en la sangre, siempre y cuando tengas un control de las cantidades en cada porción. Aguacate, nueces, aceite de oliva y pescado son increíbles y saludables opciones.

Dale al gym: Hacer ejercicio le permite a tu cuerpo quemar la glucosa acumulada en tu cuerpo que se tenía como reserva para tener energía, lo cual te dejará más energizada y de mejor humor.

Fuente: Eme de mujer