Dice ‘El Bronco’ que su caballo come menos ¡que su “vieja”!

Dice el aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Jaime Rodríguez, que no gasta mucho en andar con su caballo en su precampaña porque come menos que ¡su “vieja”!

Su esposa Adalina Dávalos también anda con él en su gira nacional para recolectar firmas de apoyo.

Y durante una entrevista en Zacatecas, de la que da cuenta Reforma, al gobernador con licencia de Nuevo León, también llamado “El Bronco” le preguntaron sobre el dinero que ha gastado en su precampaña, así como el costo de traer a su caballo, a lo que respondió:

“Mi caballo no me cuesta mucho (…) Mi caballo come zacate y alfalfa y aquí hay, y un bulto de alimento a la semana”.

“Mi caballo anda conmigo, como anda mi vieja. Y come menos que mi vieja. Me sale más barato que mi vieja, eso no es un costo oneroso”.

Rodríguez Calderón afirmó que en la precampaña ha gastado hasta ahora alrededor de 6 millones de pesos, cantidad aportada por él y por amigos suyos.

“La gente que me ayuda en este proyecto está haciendo aportaciones. No creo que gastemos mucho”, dijo.

Comentó que en su gira no gasta muchos recursos pues implementa diferentes sistemas de ahorro, especialmente en el alojamiento y alimentación.

Y comentó que su equipo de trabajo come lonches para ahorrar dinero.

“Yo soy así, sé que cargando lonche te sale más barata la vuelta”, indicó.

