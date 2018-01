Como en los gallos, todo puede pasar ante Mijares: Berchelt

Aunque salga como amplio favorito ante Cristian Mijares, el boxeador Miguel Berchelt sabe que no hay enemigo pequeño y como en una pelea de gallos, ambos saldrán “con navajas” y cualquier cosa puede pasar en el ring el próximo 10 de febrero.

Miguel “Alacrán” Berchelt realizará la segunda defensa del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Plaza de Toros de Cancún, Quintana Roo, duelo para el cual se prepara con intensidad, consciente del peligro que corre ante un experimentado oponente.

“Aquí en el boxeo no hay nada escrito, no hay enemigo pequeño, es como en los gallos, los dos tienen navajas y cualquier cosa puede pasar, por eso me preparo y entreno a conciencia”, dijo Berchelt, quien manifestó total respeto al ex campeón mundial.

Sobre todo porque Cristian “Diamante” Mijares, quinto en las clasificaciones de las 130 libras del CMB, tiene lona recorrida y ha enfrentado a rivales de calidad, además de que su récord profesional de 58-8-2, 26 por la vía del nocaut, hablan por él.

“Respeto a Mijares, es un gran excampeón mundial, tricampeón en divisiones más bajas y se le brinda ahora la oportunidad, esos son los rivales que más hay que temerles, por la experiencia que tienen, por el colmillo, ya está en lo último de su carrera, él sabe que haciendo una pelea buena y ganándome el título vienen cosas buenas para él”.

Para evitar una sorpresa, el Alacrán trabaja de manera intensa con doble sesión de trabajo, corridas de 12 kilómetros y jornadas con fuertes sparrings, “llegaron chavos de San Diego (Estados Unidos) y Nogales, zurdos, todo encaminado a la segunda defensa”.

Fuente: medio tiempo