Niños con padres deportados demandan a Trump

Un grupo de 10 niños cuyos padres han sido deportados o están amenazados con una deportación demandaron al presidente Donald Trump en un tribunal federal de Miami por daños y privaciones “graves e irreparables” al ser separados de sus familias.

Los menores, en su gran mayoría hispanos, solicitaron la implementación de una acción diferida que le permita a sus padres permanecer legalmente en el país o, si ya han sido deportados, regresar.

La demanda tiene lugar en momentos en que el presidente Trump es fuertemente criticado por sus políticas de inmigración de mano dura que han dejado en el limbo a cientos de miles de inmigrantes que durante décadas permanecieron en el país de manera legal.

La Casa Blanca no respondió de manera inmediata los pedidos de comentarios de The Associated Press.

También tiene lugar mientras el Congreso analiza considerar una ley que permita permanecer en el país a unos 800 mil jóvenes que fueron traídos ilegalmente de niños -conocidos como “dreamers”- y cuyo programa de protección fue cancelado por Trump.

Decenas de demandas relacionadas con temas de inmigración han sido presentadas en los últimos meses en los tribunales de todo el país. Recientemente un fallo judicial bloqueó temporalmente la decisión de Trump de poner fin a DACA, el programa que protegía a los jóvenes.

La demanda de Miami fue presentada por la activista de inmigración Nora Sándigo, designada por los padres como guardiana legal de sus hijos menores de edad.

Sándigo, quien tiene una fundación y ayuda a los inmigrantes con comida y alimentos, es guardiana de cerca de mil 250 niños cuyos padres han sido deportados o temen ser deportados.