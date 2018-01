Moyes se pronuncia acerca del futuro de ‘Chicharito’

El estratega del West Ham, David Moyes, aseguró que no desea que ninguno de sus elementos de ataque, incluyendo al azteca Javier Hernández, abandonen el club ahora que la lucha por no descender tendrá su punto cumbre.

“No me interesa que salga ninguno de mis delanteros, en este momento se trata de sumar, no de restar y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham”, indicó el timonel a la página web de la institución.

Además, Moyes alabó las cualidades del ‘Chicharito’, a quien conoce de sobra luego de que ambos coincidieran en el vestuario del Manchester United. También admitió que el hecho de que el canterano de Chivas no sea un habitual en su esquema, obedece a la buena forma de sus compañeros en ataque.

“Es un jugador realmente bueno, su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores.

“Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué él estaba lesionado así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero es realmente bueno”, acotó.

El día de ayer el entrenador dejó entrever que habría cambios en la zona alta del equipo, por lo que en diversos medios se especuló acerca de la posible salida de Hernández con rumbo a equipos como Arsenal, Everton e incluso las Chivas.

Por ahora, los Hammers marchan en el décimo quinto sitio de la Liga Premier con 22 unidades; sin embargo, el descenso los amenaza de manera importante.

Fuente: SDP noticias