Juegan chicas “por amor al arte”

Sin querer entrar en polémica puesto que dijo no conocer de fondo el tema de su colega Alicia Cervantes, quien dejó al Atlas al no recibir un incremento en su salario, ya que lo que ganaba no le alcanzaba para sus gastos mínimos, la jugadora de Chivas Femenil, Vanesa Sánchez confesó que debido a que la Liga Femenil apenas está arrancando, todas juegan por amor al deporte y nada más.

“Es un tema que no me corresponde, no tengo mucho conocimiento, yo me enfoco más al futbol, a la parte deportiva, yo creo que esa parte se la dejo a la parte administrativa”, dijo.

“Yo creo que aquí todas están por el gusto y las ganas de estar, de representar a este equipo, muchas vienen de afuera, pero vienen por representar este escudo, sí dejan la familia, pero como todos, con la finalidad de jugar, todas lo hacen por gusto”.

¿Se puede vivir del futbol femenil?

“Está comenzando la Liga, no se puede vivir, no, todavía no, porque no estamos en el nivel de los hombres, pero yo juego por el gusto, por representar a Chivas, yo lo de sueldos y eso, se lo dejo al club, ellos son los que se organizan, los que dan la información. Más que nada se juega por amor al arte y por representar esta camisa”, respondió

Sánchez espera que poco a poco la Liga mejore y sea más competitiva en todos los aspectos.

“Yo creo que poco a poco, vamos luchando y defendiendo, yo disfruto más representando a mi equipo y jugando en la cancha que opinando en áreas que no me corresponde, yo les digo a todas que si desean jugar, adelante, están las puertas abiertas”, manifestó.

“El tema profesional sí abarca de vivir por el sueldo, pero yo creo que ahorita no podemos hablar mucho de ese tema porque apenas está empezando la Liga, todavía no se dan los resultados espera la Federación, en los clubes también se está limitando, pero de los sueldos yo no tengo conocimiento, se lo dejo al club”.