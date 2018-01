Guillermo del Toro triunfa en los Critics’ Choice Awards

Guillermo del Toro se llevó el premio a Mejor Película y Mejor Director en los Critic’s Choice por La forma del agua, que era la favorita al tener 14 nominaciones.

La fábula romántica del cineasta mexicano, que hoy se estrena en nuestro país, en la que una mujer muda se enamora de un hombre anfibio se llevó además los reconocimientos a Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora, para Alexandre Desplat.

Del Toro se llevó el fin de semana el Globo de Oro a Mejor Director por la misma película, con la que viene cosechando nominaciones y anteriormente le valió el León de Oro en el Festival de Venecia.

Coco, cinta de Disney-Pixar, que ha acaparado la taquilla en el mundo y que está basada en las tradiciones del Día de Muertos en México, se llevó dos reconocimientos: el de Mejor Película Animada y el tema Recuérdame fue elegida como la Mejor Canción.

La actriz israelí Gal Gadot puso el toque sexy de la noche y acaparó los reflectores de las distintas cámaras desde su paso por la alfombra roja, con su escotado vestido plateado. Ella recibió el premio a la Mejor Película de Acción que le fue otorgado a La Mujer Maravilla, cinta que protagonizó.

Por su trabajo en el filme Darkest Hour, Gary Oldman fue reconocido como el Mejor Actor.

Mientras que Frances McDormand fue elegida como la Mejor Actriz por la película Three Billboards Outside Ebbing Missouri.

Este mismo filme se llevó dos premios más, entre ellos el de Mejor Elenco en Cine.

A sus siete años, la pequeña Brooklynn Prince se llevó el triunfo en la categoría de Mejor Actor/Actriz Joven por la cinta The Florida Project.

Por su parte, James Franco y Margot Robbie fueron los Mejor Actor y Actriz en el género de comedia por sus interpretaciones en los filmes The Disaster Artist y I,Tonya, respectivamente.

En cuanto a la televisión The Handmaid’s Tale fue la Mejor Serie de Drama y The Marvelous Mrs. Maisel la Mejor Serie de Comedia.

Big Little Lies fue la máxima ganadora al llevarse cuatro premios, entre ellos el de Mejor Mini Serie.

Jimmy Kimmel Live! fue considerado como el Mejor Talk Show, mientras que el Mejor Reality de Concurso fue The Voice.

La 23 ceremonia de los Critic’s Choice Awards se realizó en Santa Monica, California. Los galardones son otorgados por la Asociación de Críticos de Cine y la Asociación de Periodistas Críticos de Televisión.

Lista de ganadores de la 23 entrega anual los Critics’ Choice Awards de cine y televisión entregados el jueves en Santa Mónica, California.

CINE:

Mejor Película: The Shape of Water

Mejor Actor: Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor Actriz: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actor de reparto: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actriz de reparto: Allison Janney, I, Tonya

Mejor Actor/actriz joven: Brooklyn Prince, The Florida Project

Mejor Reparto: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Director: Guillermo del Toro, The Shape of Water

Mejor Guion original: Jordan Peele, Get Out

Mejor Guion adaptado: James Ivory, Call Me By Your Name

Mejor Fotografía: Roger Deakins, Blade Runner 2024

Mejor Diseño de Producción: The Shape of Water

Mejor Edición (empate): Baby Driver y Dunkirk

Mejor Diseño de Vestuario: Phantom Thread

Mejor Maquillaje y Peinado: Darkest Hour

Mejores Efectos Visuales: War for the Planet of the Apes

Mejor Película Animada: Coco

Mejor Película de Acción: Wonder Woman

Mejor Comedia: The Big Sick

Mejor Actor de Comedia: James Franco, The Disaster Artist

Mejor Actriz de Comedia: Margot Robbie, I, Tonya

Mejor Película de Ciencia Ficción/Terror: Get Out

Mejor Película en Lengua Extranjera: In The Fade

Mejor Canción: Remember Me de Coco

Mejor Música Original: Alexandre Desplat, The Shape of Water

TELEVISIÓN:

Mejor Serie de Drama: The Handmaid’s Tale

Mejor Actor en una Serie de Drama: Sterling K. Brown, This Is Us

Mejor Actriz en una Serie de Drama: Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: David Harbour, Stranger Things

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Mejor Serie de Comedia: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Ted Danson, The Good Place

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Walton Goggins, Vice Principals

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Mayim Bialik, The Big Bang Theory

Mejor Miniserie: Big Little Lies

Mejor Película Hecha Para Televisión: The Wizard of Lies

Mejor Actor en una Película Hecha Para Televisión o Miniserie: Ewan McGregor, Fargo

Mejor Actriz en una Película Hecha Para Televisión o Miniserie: Nicole Kidman, Big Little Lies

Mejor Actor de Reparto en una Película Hecha Para Televisión o Miniserie: Alexander Skarsgard, Big Little Lies

Mejor Serie Animada: Rick and Morty

Mejor Reality Show: Shark Tank

Mejor Anfitrión de Reality Show: RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Mejor Reality Show Estructurado: Shark Tank

Mejor Talk Show: Jimmy Kimmel Live!

Mejor Reality Show No Estructurado: Born This Way

Mejor Reality de Concurso: The Voice